Alertas por lluvias continuarán durante 24 horas en varios sectores de Honduras

Fuertes lluvias continúan cayendo en gran parte del territorio hondureño a causa de una cuña de alta presión y una vaguada, afectando el norte y el sur de Honduras, respectivamente

  • 13 de noviembre de 2025 a las 18:31
Imagen captada en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las alertas establecidas en algunos sectores por las fuertes lluvias ocasionadas pro una cuña de alta presión que afecta a Honduras se mantienen durante 24 horas más, según informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que los municipios en alerta roja son: Santa Rosa de Aguán y Trujillo, ambos situados en el departamento de Colón.

Por otro lado, en alerta amarilla se encuentran los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés y los departamentos de Atlántida y el resto de Colón.

Frente frío: ¿Las temperaturas bajarán o subirán este fin de semana en Honduras?

En cuanto a la alerta verde, seguirá vigente para los departamentos de Copán, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Islas de la Bahía, Yoro y el resto de Cortés.

La extensión de la alerta estará vigente desde las 6:00 de la tarde de este jueves 13 de noviembre hasta la misma hora del viernes 14 de noviembre de 2025.

Pronósticos

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que las condiciones climáticas actuales se deben a una cuña de alta presión que afecta la mayor parte del país, lo que continúa generando viento del norte y noreste y transportando humedad desde el mar Caribe.

Y en la zona sur, una vaguada sobre el Golfo de Fonseca generará chubascos con actividad eléctrica aislada en el noroccidente.

Para los oleajes el pronóstico es que el viernes 14 de noviembre se registren olas de 2 a 4 pies de altura en el Caribe.

