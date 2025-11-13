Alertas por lluvias continuarán durante 24 horas en varios sectores de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las alertas establecidas en algunos sectores por las fuertes lluvias ocasionadas pro una cuña de alta presión que afecta a Honduras se mantienen durante 24 horas más, según informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que los municipios en alerta roja son: Santa Rosa de Aguán y Trujillo, ambos situados en el departamento de Colón.

Por otro lado, en alerta amarilla se encuentran los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés y los departamentos de Atlántida y el resto de Colón.