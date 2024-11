¿Por qué la alcaldía de La Ceiba rechaza los límites legales del Parque Pico Bonito?

El regidor municipal Roger Terán criticó que “fue un grave error de los diputados. Primero, no se consultó con la corporación municipal y se parten las tierras del municipio. No puede ser que en Tegucigalpa dos diputados legislen sobre tierra donde tenemos autonomía”.

“Le preguntamos a la comisión si en el área de amortiguamiento se prohíbe la construcción de viviendas, apertura de calles y carreteras; o sea que, si una colonia o comunidad nos pide abrir una calle o pavimentarla, ya no podemos”, agregó.

Dentro de la zona núcleo no se permitirá la realización de ninguna actividad agropecuaria, caficultora, pastoril, tala de cualquier tipo o propósito, quema, minería, asentamientos humanos, cacería, pesca de cualquier tipo, introducción de especies exóticas, apertura y construcción de carreteras, ni construcción de viviendas.

“En cuanto a que algunas colonias están dentro de los límites del Parque, el alcalde desconoce que existen categorías llamadas cuencas y subcuencas, que también son áreas protegidas, y entre estas áreas están algunas colonias como Las Delicias. Eso ha estado así desde hace más de veinte años y no ha habido problemas”, afirmó.

15

El Instituto de Conservación Forestal (ICF) afirmó que el decreto no amplía los límites de la zona de amortiguamiento del Parque en el área urbana de la ciudad.

16

“El decreto no menciona, en ningún artículo, la expansión de los límites del área protegida. Uno de sus principales objetivos es reconocer oficialmente los límites históricos del parque, subsanando el vacío legal dejado por el Decreto 87-87, que no incluyó coordenadas específicas para su zona de amortiguamiento y que otros gobiernos no habían logrado respaldar”, subraya un comunicado del gobierno.

17

Señala que, “la consolidación de estos límites es un paso fundamental hacia la protección de un recurso vital que abastece de agua a aproximadamente medio millón de personas en La Ceiba y municipios aledaños”.