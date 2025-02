Agreden a periodista hondureña en concentración de Libre en la capital

“Ella llegó y de un solo me tiró la manotada, yo solo puse las manos, me agarró del pelo y me agachó y me empezó a pegar en la cara”, contó la joven mientras se encontraba recibiendo atención médica en un centro asistencial de la capital.

Detalló que ella tuvo que responder la agresión. “Yo le decía: ‘soltame que no te estoy haciendo nada’ y no me soltaba, entonces vino otro y como vio que yo también me defendí dijo: ‘bueno, pues agarrala’ y la empujó”, relató.

“Yo estaba esperando que mis compañeros me ayudarán, pero ni siquiera los dejaban pasar, desde ahí dimensione, estaba rodeada por un montón de gente que no hacía nada, pese a que sabían que nosotros no les estábamos haciendo nada, que solo llegamos a cubrir”, detalló.

“Yo sinceramente estoy impresionada, porque ella se acercó a mí a quererme pegar primero y ahí fue donde yo saqué el teléfono y ahí ella gritó ‘me vas a grabar’ y salió corriendo como loca a quererme golpear y lo logró obviamente”, siguió contando.