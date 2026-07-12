Accidente en El Durazno: estos son los heridos confirmados tras volcamiento de rapidito

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vial registrado la tarde de este domingo en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, dejó de forma preliminar un saldo de siete personas heridas, luego de que un rapidito con pasajeros se volcara e impactara contra un vehículo turismo.
Sin embargo, hasta el momento, el Hospital Escuela únicamente ha confirmado el ingreso de dos personas lesionadas, según informó Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial.
Los pacientes que fueron trasladados al principal hospital público de la capital son:
Henry Roberto Torres, de 54 años. (Conductor del bus)
Juan Carlos Gamez (Cobrador)
Sonia Vilma Bejarano, de 61 años.
Ambos ingresaron con diagnóstico de trauma craneoencefálico moderado, de acuerdo con el reporte médico preliminar.
Algunas de las persona heridas, entre ellas niños, fueron atendidos en el lugar y otros fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS):
1) Alexander Oseguera
2) Estefany Hernández
3) Kimberly Hernández
4) Joseph Hernández
5)Thiago Hernández
Cando la unidad de transporte, que se dirigía desde Tegucigalpa hacia la zona norte del país, perdió el control, se volcó, saltó la mediana y terminó en el carril contrario.
En el hecho también resultó involucrado un vehículo tipo turismo, marca Honda Civic, color negro.
Autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia en la zona, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del volcamiento.