  1. Inicio
  2. · Honduras

Accidente en El Durazno: estos son los heridos confirmados tras volcamiento de rapidito

Identifican heridos trasladados al Hospital Escuela y al IHSS tras volcamiento de rapidito en El Durazno. Aquí lo que se sabe

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 17:48
Accidente en El Durazno: estos son los heridos confirmados tras volcamiento de rapidito

Dos de los siete heridos del accidente de rapidito en El Durazno ingresaron al Hospital Escuela.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vial registrado la tarde de este domingo en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, dejó de forma preliminar un saldo de siete personas heridas, luego de que un rapidito con pasajeros se volcara e impactara contra un vehículo turismo.

Sin embargo, hasta el momento, el Hospital Escuela únicamente ha confirmado el ingreso de dos personas lesionadas, según informó Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial.

Los pacientes que fueron trasladados al principal hospital público de la capital son:

Henry Roberto Torres, de 54 años. (Conductor del bus)

Juan Carlos Gamez (Cobrador)

Sonia Vilma Bejarano, de 61 años.

Ambos ingresaron con diagnóstico de trauma craneoencefálico moderado, de acuerdo con el reporte médico preliminar.

Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno

Algunas de las persona heridas, entre ellas niños, fueron atendidos en el lugar y otros fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS):

1) Alexander Oseguera

2) Estefany Hernández

3) Kimberly Hernández

4) Joseph Hernández

5)Thiago Hernández

"Sin paso a la capital": largas filas en la CA-5 tras accidente en El Durazno

Cando la unidad de transporte, que se dirigía desde Tegucigalpa hacia la zona norte del país, perdió el control, se volcó, saltó la mediana y terminó en el carril contrario.

En el hecho también resultó involucrado un vehículo tipo turismo, marca Honda Civic, color negro.

Autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia en la zona, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del volcamiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias