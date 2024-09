Abrir espacio aéreo con Cuba produce dudas y enciende alarmas en sectores

3

“Hay que ponerle cuidado porque movimiento de aviones no comerciales se lee en el texto del acuerdo aéreo Nicaragua-Cuba, similar al de Honduras, lo que genera preocupación porque podría pasar hasta un avión militar”, advirtió el experto en temas internacionales Graco Pérez.

El jurista señaló que “llama poderosamente la atención este tema, porque se abre totalmente el espacio aéreo de Honduras a Cuba, se decía ayer en el Congreso para cargas y otro tipo que no necesariamente implica aviones comerciales”.

Nelson Márquez diputado del Partido Nacional, apuntó que “este tipo de decisiones no pueden ser tomadas a la ligera. ¿Qué ganaría Honduras? En realidad no estaría ganando mucho nuestro país, porque no va haber generación de divisas, los cubanos no tienen las posibilidades económicas de decir que van a venir hacer turismo”.

Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, señaló que se reunirán con operadores aéreos en el país para discutir su postura sobre si están o no de acuerdo con la apertura del espacio aéreo a la nación cubana.

El dictamen “Acuerdo sobre los servicios aéreos entre el gobierno de Honduras y Cuba” estructurado por dos artículos se encuentra en tercer debate en la cámara legislativa.