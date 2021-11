TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la apertura de Palmerola como nuevo aeropuerto con categoría internacional en Honduras y que servirá para la capital, surgen teorías que suponen que el motivo de retirar las funciones internacionales a Toncontín se debe a que es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo.



Estas versiones cobran más fuerza al recordar los accidentes aéreos en la pista y en las proximidades al punto; y también porque figura como el segundo aeropuerto más extremo en el ranking del programa Most Extreme Airports de History Channel.



Por tal motivo, equipo de Fact checking de EL HERALDO Plus indagó más acerca de este tema y de igual manera consultó a expertos para despejar esta duda que la mayoría de hondureños sostiene.



Historia

El Aeropuerto Internacional Toncontín se ubica a 8 kilómetros del centro de Tegucigalpa, con una altura al nivel del mar de 994 metros. Hasta finales de noviembre del 2021 todavía realizaba operaciones de cateegoría Intrnacional y contaba con 3 gates, 2 puentes de embarque para vuelos internacionales y realizaba de 30 a 40 vuelos nacionales e internacionales diariamente.

Toncontín fue utilizado por primera vez en 1920 cuando la amplia explanada fue propicia para que aterrizara el primer avión en nuestro país, ese día marcó la historia de la aviación de Honduras, una historia que duraría un siglo en operar ofreciendo servicios de aviación a los hondureños.

Fue en 1933 bajo el mandato del presidente Tiburcio Carías Andino que se decidió ampliar la pista del aeropuerto de norte a sur, al igual que la construcción del edificio de la terminal de pasajeros. La pista fue mejorada durante la administración del presidente Juan Manuel Gálvez.

Su siguiente remodelación se registró en el 2006, bajo la administración de Ricardo Maduro, en donde la pista de aterrizaje contaba con una longitud de 1,863 metros, y por razones de seguridad se decidió ampliarla hasta 300 metros garantizando de esa forma un despegue y aterrizaje mucho más seguro y accesible.



Antecedentes

Aunque hay unanimidad en que los alrededores de la terminal son complicados, otros expertos rescatan que la mayoría de accidentes atribuidos a Toncontín han ocurrido, incluso, fuera de la ciudad; la mayoría por errores humanos.

Se trata del registrado en 1989, cuando un Lockheed C-130H Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se salió de la pista y se estrelló contra la autopista incendiándose y matando a siete personas.

El 30 de mayo de 2008 otra aeronave, un Airbus A320 de TACA, se salió de la pista, causando la muerte de cinco personas.

El último fue el 22 de mayo de 2018, cuando un avión privado se estrelló tras salir de la pista, dejando varios heridos.

Un estudio de la Dirección de Aeronáutica Civil de Honduras arrojó que los 43 accidentes ocurridos en el capitalino aeropuerto internacional de Toncontín desde su fundación fueron por errores humanos.



¿Qué opinan los expertos?

Diversos expertos consultados por el equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus aclararon que las condiciones de la pista, así como el planeo, aterrizaje y despegue, están claramente definidas. El talón de Aquiles son las aproximaciones.



“No podemos depreciar que sí existen obstáculos bastantes atípicos, no podemos negar que Toncontín está rodeado por una orografía bastante regular y bastante alta”, explicó Omri Amaya, jefe del Departamento de Ciencias de Aeronáutica de la UNAH.



Por su parte, José María Betancourt, miembro del comité de defensa del Toncontín, sostiene que “la principal prueba que se tiene que no es el aeropuerto más peligroso del mundo es el hecho de que durante el huracán Mitch fueron más de 4,500 aterrizajes y despegues, eran como 156 aviones diarios y ahí venían pilotos que nunca habían aterrizado en Toncontín”.



Asimismo se pronunció el ex comandante de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y coronel en condición de retiro, José Alfredo San Martin, expresó que “el peligro del aeropuerto depende de la calidad de los pilotos que operan en él, los accidentes que se provocan en los aeropuertos está relacionado más al error humano”.



También agregó que Toncontín no es que es de los aeropuertos más peligrosos, sino que demanda un poco más de atención por parte de los pilotos “porque un descuido de un piloto ya sea en Toncontín o en San Pedro o en Palmerola o en Nueva York o en París o en donde sea depende del juicio y de la habilidad de los pilotos no de los aeropuertos”.



“Toncontín está considerado como uno de los aeropuertos donde solo se permite que aterricen capitanes, no copilotos”, subrayó Israel Navarro, ex director de Aeronáutica Civil, como ejemplo de dificultad.

El Toncontín figura como el segundo aeropuerto más extremo en el ranking del programa Most Extreme Airports de History Channel.

La página de holidayguru, encabeza al Aeropuerto Internacional Toncontin en el tercer lugar dentro del ranking de los aeropuertos más peligrosos del mundo.

“Aunque la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín ha sido extendido un poco en la capital de Honduras, continúa siendo uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo”, puntualiza el sitio web. No obstante los listados corresponden a criterios subjetivos y no tanto a técnicos.

Conclusión

Si bien es cierto, Toncontin es un aeropuerto difícil de aterrizar debido a sus condiciones geográficas, sin embargo es posible con un poco más de esfuerzo por parte de los pilotos.



Tal y como lo manifestaron los expertos, los accidentes provocados en el aeropuerto Toncontín, en su mayoría, han sido por errores humanos.



Por lo tanto, el equipo de Fact checking de El Heraldo Plus califica esta aseveración de que “Toncontin es considerado uno de los aeropuertos más peligrosos” como FALSO.