Covid-19:¿Puedo contagiarme por contacto con una persona sin síntomas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una de las principales dudas sobre el coronavirus es si alguien puede contagiarse de Covid-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma.



Hay que tener claro que la principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser o estornudar.



Esto significa que el riesgo de contraer Covid-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo, dado que al carecer de síntomas la persona enferma casi no estornuda o tose.

No obstante, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que muchas personas que contraen el coronavirus solo presentan síntomas leves, por lo que para detectar si está o no contagiado es necesario conocer los resultados de las pruebas.



Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad, por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.



La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el período de transmisión de la Covid-19.

