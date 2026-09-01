  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Zendaya y la madurez de una estrella generacional

¿Qué significan 30 años para la mujer que hoy domina Hollywood? Zendaya lo cuenta a su manera

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 12:47
Zendaya y la madurez de una estrella generacional

En 2020, a los 24 años, Zendaya se convirtió en la ganadora más joven del Emmy a Mejor actriz principal en una serie dramática porsu rol en Euphoria.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hoy, Zendaya Maree Stoermer Coleman cumple 30 años y lo hace en la cúspide absoluta de su carrera, un vértigo profesional que corona un 2026 prodigioso.

La exchica Disney ha transitado, con una disciplina casi artesanal, hacia la titularidad de las dos sagas más taquilleras del cine contemporáneo.

Criada entre bambalinas de un teatro shakesperiano en Oakland, donde su madre ejercía como directora de escena, la actriz forjó tempranamente una madurez interpretativa que la distinguió de sus coetáneas en la fábrica Disney.

Ese cimiento explica su salto sin fisuras hacia registros dramáticos de mayor calado, consagrados con dos estatuillas Emmy por su trabajo en Euphoria, hazaña que la convirtió en la intérprete más joven en lograrlo.

Su salto a la fama llegó en 2010, cuando dio vida a Rocky Blue en Shake It Up (“A todo ritmo”), de Disney.

Su salto a la fama llegó en 2010, cuando dio vida a Rocky Blue en Shake It Up (“A todo ritmo”), de Disney.

 (Foto: Disney)

Este 2026, sin embargo, ha resultado excepcional incluso para sus propios estándares. Zendaya ha encarnado a la diosa Atenea en “La odisea” de Christopher Nolan y ha retomado a MJ en Spider-Man: Brand New Day, dominando simultáneamente la cartelera mundial actual.

Las escalas de su consagración actoral

- Spider-Man: Dio vida a MJ junto a Tom Holland en las cuatro películas de la saga arácnida de Sony y Marvel, consolidándose como una de las caras más taquilleras del cine mundial.

Zendaya y la madurez de una estrella generacional
(Foto: Cortesía)

- Dune: En esta franquicia, Zendaya dio vida a Chani, la guerrera fremen de la saga de Denis Villeneuve, marcando su primer rol protagónico en una producción de gran escala.

Zendaya y la madurez de una estrella generacional
(Foto: Cortesía)

- Euphoria: Interpretó a Rue Bennett, una adolescente atrapada en la adicción, papel que le valió dos premios Emmy y un Globo de Oro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias