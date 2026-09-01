Zendaya y la madurez de una estrella generacional

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hoy, Zendaya Maree Stoermer Coleman cumple 30 años y lo hace en la cúspide absoluta de su carrera, un vértigo profesional que corona un 2026 prodigioso.

La exchica Disney ha transitado, con una disciplina casi artesanal, hacia la titularidad de las dos sagas más taquilleras del cine contemporáneo.

Criada entre bambalinas de un teatro shakesperiano en Oakland, donde su madre ejercía como directora de escena, la actriz forjó tempranamente una madurez interpretativa que la distinguió de sus coetáneas en la fábrica Disney.

Ese cimiento explica su salto sin fisuras hacia registros dramáticos de mayor calado, consagrados con dos estatuillas Emmy por su trabajo en Euphoria, hazaña que la convirtió en la intérprete más joven en lograrlo.