Zayn Malik hospitalizado: su familia pide donar a Palestina en lugar de enviar flores

Su prima Sasha recurrió a Instagram para agradecer el gesto y ofrecer una alternativa. "Logísticamente es inviable", escribió, antes de animar a los fans a hacer donaciones al Palestine Project en nombre del artista.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia de Zayn Malik ha pedido a sus seguidores que detengan los envíos de flores a una florería local del norte de Inglaterra, desbordada por los pedidos recibidos como muestra de gratitud por la labor benéfica del cantante durante el Ramadán.

The Hidden Bouquet, el establecimiento afectado, confirmó en un comunicado avalado por la familia que no podía aceptar más pedidos.El contexto es la hospitalización de Malik por una dolencia sin diagnosticar públicamente.



El cantante canceló una actuación en Kingston y una aparición en el programa de Jimmy Fallon. Según fuentes citadas por People, se encuentra bajo la supervisión de un especialista en cardiología.



Su gira mundial de 31 fechas sigue en pie y arrancará el 12 de mayo en el AO Arena de Mánchester, con paradas en Glasgow, Birmingham y Londres antes de extenderse por América hasta noviembre.



La semana estuvo marcada también por la información de The Sun sobre un altercado físico entre Malik y su excompañero Louis Tomlinson durante el rodaje de un documental para Netflix, proyecto que habría sido cancelado tras el incidente. Ninguna de las partes se ha pronunciado.