  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Zayn Malik hospitalizado: su familia pide donar a Palestina en lugar de enviar flores

La familia del cantante pidió el cese de pedidos florales a un negocio local desbordado por los mensajes de apoyo, y orientó a los seguidores hacia una donación solidaria con Palestina

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 10:34
Zayn Malik hospitalizado: su familia pide donar a Palestina en lugar de enviar flores

Mientras Zayn Malik permanece ingresado por una dolencia cardíaca, su familia ha pedido a los fans canalizar su apoyo hacia una causa humanitaria en lugar de enviar flores.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia de Zayn Malik ha pedido a sus seguidores que detengan los envíos de flores a una florería local del norte de Inglaterra, desbordada por los pedidos recibidos como muestra de gratitud por la labor benéfica del cantante durante el Ramadán.

Su prima Sasha recurrió a Instagram para agradecer el gesto y ofrecer una alternativa. "Logísticamente es inviable", escribió, antes de animar a los fans a hacer donaciones al Palestine Project en nombre del artista.

Este es el nuevo proyecto entre Louis Tomlinson y Zayn Malik para Netflix

The Hidden Bouquet, el establecimiento afectado, confirmó en un comunicado avalado por la familia que no podía aceptar más pedidos.El contexto es la hospitalización de Malik por una dolencia sin diagnosticar públicamente.

El cantante canceló una actuación en Kingston y una aparición en el programa de Jimmy Fallon. Según fuentes citadas por People, se encuentra bajo la supervisión de un especialista en cardiología.

Su gira mundial de 31 fechas sigue en pie y arrancará el 12 de mayo en el AO Arena de Mánchester, con paradas en Glasgow, Birmingham y Londres antes de extenderse por América hasta noviembre.

La semana estuvo marcada también por la información de The Sun sobre un altercado físico entre Malik y su excompañero Louis Tomlinson durante el rodaje de un documental para Netflix, proyecto que habría sido cancelado tras el incidente. Ninguna de las partes se ha pronunciado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias