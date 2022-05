Hallan culpable a actriz de “Doctor Strange” de abuso sexual a menores

LONDRES, INGLATERRA.- La actriz Zara Phythian y su esposo, Victor Marke, fueron hallados culpables de abusar sexualmente de menores de edad.

La cadena británica BBC informó que las autoridades judiciales de Nottingham le adjudicaron 14 delitos sexuales a la actriz de 37 años, mientras que a su marido de 59 años se le declaró culpable de 18.

A Phythian le fueron imputados los cargos de actividad sexual con un niño, una relación con una menor habría ocurrido entre 2005 -2008, período en que la niña tenía de 13 a 15 años de edad.

Por su parte, su esposo fue hallado culpable de agresión indecente a un niño, abuso de una niña entre 2002 y 2003 y actividad sexual con un niño. Además de la niña que abusó junto a su esposa.

Victor Marke y Zara abusaron de las niñas cuando tenían una relación, luego se casaron en 2015. La pareja se conoció porque él es instructor de artes marciales y ella tuvo una exitosa carrera en esta antigua técnica como doble y actriz.

Phythian se hizo muy popular por su participación en Marvel, en el que solo hizo una aparición en la primera entrega de la película “Doctor Strange” en 2016, donde encarnó a Brunette Zealot.

La actriz inició su carrera en 2006 en películas como Croops, Underground (2007) y también Furor: Rage of the Innocent (2007), además Cannibals and Carpet Fitters (2017) o Tribal Get Out Alive (2020).