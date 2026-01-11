  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

'Sinners' le arrebata a la española 'Sirat' el Golden Globe a mejor banda sonora

El compositor sueco venció en este apartado a Hans Zimer ('F1'), Jonny Greenwood ('One Battle After Another'), Alexandre Desplat ('Frankenstein') y Max Richter ('Hamnet')

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 20:31
'Sinners' le arrebata a la española 'Sirat' el Golden Globe a mejor banda sonora

El actor estadounidense Michael B. Jordan protagoniza la cinta.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.-Ludwig Göransson, compositor de 'Sinners', le arrebató este domingo el Globo de Oro a la española 'Sirat', compuesta por Kangding Ray, en la categoría a mejor banda sonora.

El compositor sueco venció en este apartado a Hans Zimer ('F1'), Jonny Greenwood ('One Battle After Another'), Alexandre Desplat ('Frankenstein') y Max Richter ('Hamnet').

Se trata del segundo Globo de Oro que logra Göransson tras imponerse en 2024 al componer la banda sonora de 'Oppenheimer' y haber estado nominado al menos en seis ocasiones.

La ceremonia de los Globos de Oro está teniendo lugar en el hotel Beverly Hilton, situado en la acaudalada ciudad de Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, y se transmite por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local (01.00 hora GMT del lunes).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias