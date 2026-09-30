Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, revela su lucha contra el cáncer testicular

Nueva York, Estados Unidos.- El periodista televisivo Will Reeve, hijo del popular actor que encarnó a Superman Christopher Reeve, ha revelado que sufrió un cáncer testicular por el que fue tratado y que ahora se encuentra en remisión.

Reeve, uno de los presentadores del programa matinal Good Morning America en ABC News, explicó en el show que este verano recibió el diagnóstico tras detectar un bulto en su testículo izquierdo.

"El diagnóstico fue un golpe, los tratamientos fueron un esfuerzo... por no mencionar que fue una prueba inesperada para nosotros tan pronto después de nuestra boda", dijo Reeve, de 34 años, quien estuvo acompañado en el set por su esposa Amanda, con quien contrajo matrimonio el pasado enero.