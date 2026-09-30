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Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, revela su lucha contra el cáncer testicular

A pocos meses de su boda, Will Reeve, hijo del recordado actor de Superman, recibió un diagnóstico de cáncer testicular que requirió cirugía y quimioterapia

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 09:55
Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, revela su lucha contra el cáncer testicular

Durante su tratamiento, Will Reeve permaneció en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, el mismo hospital donde su madre recibió atención antes de morir.

 Foto: Captura de pantalla | @goodmorningamerica

Nueva York, Estados Unidos.- El periodista televisivo Will Reeve, hijo del popular actor que encarnó a Superman Christopher Reeve, ha revelado que sufrió un cáncer testicular por el que fue tratado y que ahora se encuentra en remisión.

Reeve, uno de los presentadores del programa matinal Good Morning America en ABC News, explicó en el show que este verano recibió el diagnóstico tras detectar un bulto en su testículo izquierdo.

"El diagnóstico fue un golpe, los tratamientos fueron un esfuerzo... por no mencionar que fue una prueba inesperada para nosotros tan pronto después de nuestra boda", dijo Reeve, de 34 años, quien estuvo acompañado en el set por su esposa Amanda, con quien contrajo matrimonio el pasado enero.

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El presentador fue operado en mayo pero tuvo que volver a someterse a cirugía en junio al descubrirse que se trataba de un carcinoma embrionario, un tipo raro de tumor en testículos y ovarios.

Tras una nueva operación de seis horas en la que se le extirparon decenas de ganglios linfáticos para evitar la expansión del cáncer, Reeve fue tratado con quimioterapia porque existía un 50 % de recaída, según él mismo reveló.

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Una reciente revisión a comienzos de septiembre demostró que el cáncer había desaparecido de su organismo.

"Hemos llegado a nuestro destino y ahora vemos el cáncer por el espejo retrovisor, pero ¡menudo viaje!", dijo el presentador.

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El hijo de Christopher Reeve, fallecido en 2004 tras haber quedado tetrapléjico por una caída de caballo nueve años antes, y de Dana Reeve, que murió en 2006 por un cáncer de pulmón, dijo que decidió revelar su historia personal porque fue educado por sus padres para compartir sus vicisitudes si con ello podía ayudar a otros.

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Redacción web
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