Video oficial de “Horóscopo”, el nuevo tema de Cesia Sáenz

Cesia confesó a EL HERALDO que “Horóscopo” tiene como objetivo que las personas se sientan libres de expresarse “de poder elegir, no solo como pareja o amigos, sino con los compañeros de trabajo, qué se yo, y también del empoderamiento femenino, porque a veces como mujeres no podemos mostrar nuestra verdadera personalidad, porque nos pueden juzgar, siempre estamos pensando que nos van a criticar o no nos van a aceptar”.