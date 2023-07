Cesia Sáenz estrena “Horóscopo”

”Horóscopo” llega acompañado de un videoclip, de 2:55 minutos, donde Cesia hizo alarde de su talento y sensualidad. “Es algo nuevo para mí, es como otra etapa de mi vida, porque en “X ti ya no” estaba como más cohibida, no mostraba mucho, no bailaba, no me expresaba... Que todavía no me hace mucha falta, pero hay muchas personas me están ayudando a sacar la leona”, confió.

“Horóscopo” tiene influencias “Funk, pop, disco. Es ochentero y moderno”.