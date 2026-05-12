La vida de Don Ramón llegará a HBO Max con nueva serie biográfica

Tegucigalpa, Honduras.-El nombre de Ramón Valdés volverá a cobrar vida en la pantalla con una nueva bioserie que prepara Warner Bros. Discovery para HBO Max. El proyecto buscará rendir homenaje a uno de los rostros más emblemáticos de la televisión latinoamericana y al hombre detrás del inolvidable personaje de Don Ramón.

Durante décadas, Ramón Valdés logró conquistar a millones de personas gracias a su participación en El Chavo del 8, producción que marcó a varias generaciones y se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión en español. Su personaje destacó por su humor espontáneo y su personalidad despreocupada.

Aunque dentro de la serie interpretaba a un hombre desempleado y endeudado, Don Ramón se ganó el cariño del público por su sencillez, carisma y las divertidas discusiones que mantenía con personajes como Doña Florinda y el Señor Barriga. Con el paso de los años, la figura de Ramón Valdés trascendió la pantalla y se consolidó como una de las más recordadas.