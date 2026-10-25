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Van Dongen y Bardot, un amor de 1,35 millones

Un retrato de Brigitte Bardot pintado por Kees van Dongen en 1959 se vendió por 1,35 millones de euros en la subasta de Artcurial durante la semana de Art Basel Paris, tras una puja de 40 minutos

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 08:34
Van Dongen y Bardot, un amor de 1,35 millones

La obra, ‘B.B. aux yeux d’autruche’, permaneció más de seis décadas en el taller del pintor.

 Foto: shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un retrato de la actriz francesa Brigitte Bardot realizado por el pintor Kees van Dongen se vendió este sábado por 1,35 millones de euros en una subasta celebrada en París, en el marco de la semana de Art Basel Paris, informó la casa de subastas Artcurial.

La obra, conservada durante más de 60 años en el taller del artista, protagonizó una intensa puja de 40 minutos durante la venta de arte moderno y contemporáneo, señaló Artcurial en un comunicado.

El retrato, titulado 'B.B. aux yeux d'autruche' (BB con ojos de avestruz), fue realizado en 1959 y había salido al mercado con una estimación de entre 800.000 y 1,2 millones de euros.

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Es un óleo sobre lienzo de 130 por 97 centímetros que muestra a Bardot en los años posteriores al estreno de 'Y Dios creó a la mujer' (1956), película que contribuyó a convertirla en un icono internacional.

La sesión fotográfica en la que se realizó el retrato fue organizada por la revista Paris Match y documentada por el fotógrafo Izis, según Artcurial.

Van Dongen, nacido en los Países Bajos y establecido en París, fue uno de los retratistas destacados de la sociedad francesa del siglo XX. Su estilo se caracteriza por los colores intensos y los contrastes, presentes en el fondo amarillo del retrato de Bardot.

Un Gauguin y un Basquiat, también a subasta

Las tres sesiones de arte moderno, contemporáneo y cerámica contemporánea organizadas por la casa de subastas el viernes y este sábado recaudaron un total de 20,88 millones de euros, comisiones incluidas, por la venta de 220 lotes.

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Entre las principales adjudicaciones figuró el cuadro 'Breton et Bretonne au Pouldu', de Paul Gauguin, que alcanzó los 2,61 millones de euros, mientras que una obra sin título de Jean-Michel Basquiat, fechada en 1981, se vendió por 1,06 millones de euros.

'La petite Fenêtre', de Pierre Bonnard, alcanzó 1,44 millones de euros, mientras que 'L'Île Chevalier', de Maurice Denis, se adjudicó por 900.320 euros.

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Redacción web
Agencia EFE

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