“Vamos a ser papás”: Alina Lozano revela embarazo junto a su joven pareja

“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas. Curiosamente, yo que tengo siempre tantas ganas de comer, no estoy con el apetito, que me pasó eso en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, comentó Alina Lozano, sobre los primeros síntomas de su estado.

La pareja ya había manifestado su objetivo de ser padres, pero hasta la fecha ningún tratamiento había funcionado. Esta decisión causó revuelo entre muchos de sus seguidores, especialmente por la edad de Alina Lozano y los riesgos que podría representar este embarazo para ella y su bebé.