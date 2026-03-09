Ursula Andress cumple 90 años: ¿Qué fue de la primera y más icónica chica Bond?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Alejada de los focos desde hace décadas y viviendo casi recluida entre Roma y Gstaad, la primera y para muchos la auténtica chica Bond, Ursula Andress, aquella venus saliendo del mar con un icónico bikini blanco, cumple 90 años. Pero su tranquilidad se ha visto empañada en los últimos meses por sufrir una estafa de cerca de 19 millones de euros.

En busca y captura por amor

Nació en Ostermundigen (Berna, Suiza), el 19 de marzo de 1936 -también se cita 1934-, la tercera de seis hermanos de una familia de madre suiza y padre descendiente de granjeros que habían huido de la Alemania nazi. Con 16 años su madre la envió a estudiar a París y desde allí, siendo aún menor de edad, se fugó con un actor francés a Roma, por lo que la familia pidió a la Interpol que la localizara. Pero sería en Roma, ya hechas las paces con su madre, retirada la orden de busca y captura, y gracias al cineasta Roger Vadim, en cuyo piso la pareja de amantes se había refugiado, donde empezaría a buscarse un hueco en la interpretación.

Su primera aparición en pantalla fue en 1954 con 'Un americano en Roma' o en 'Las aventuras de Giacommo Casanova'. Después tuvo pequeños papeles en cintas rodadas en los estudios Cinecittá de la Ciudad Eterna.

Novia de James Dean

Convencida por un productor de la Paramount Pictures, viajó a Hollywood, donde fue compañera de cuarto de una novia de Marlon Brandon, quien la animaría a presentarse a alguna prueba de castin, y se cuenta que la madre de la actriz Audrey Hepburn le dio clases de arte dramático e intentó que perdiera su fuerte acento alemán. Durante ese primer periplo por Hollywood se convirtió en novia del ídolo juvenil de entonces, James Dean, él cinco años mayor que ella y paseándola con su moto. Prueba de ese romance son las fotos de 1955 en las que se les ve juntos y muy elegantes en una cena, él haciéndole reír. Sin embargo, la actriz se casaría en 1957 con el actor y director John Derek (después marido de la también exuberante Bo Derek), trabajando juntos en filmes como 'Pesadilla bajo el sol' y 'Once before I die', y quien la apoyaría para convertirse en chica Bond.Icónico bikini.

En los años sesenta se convierte por fin en estrella internacional gracias a su aparición en la película 'Doctor no' (1962), la primera de la saga de James Bond.Honey Ryder, una buscadora de conchas, sale del agua con un bikini blanco -ella misma lo diseñó- con un cinturón en el que sujetaba a la cadera un cuchillo para coger caracolas, y un jovencísimo Sean Connery, el agente 007, caerá rendido a sus pies. A la primera chica Bond, que tuvo que ser doblada por su acento alemán y se alzaría con el Globo de oro a mejor actriz revelación, la seguirían otras actrices como Halle Berry o Mónica Bellucci. El inolvidable bikini fue subastado por la actriz en la galería londinense Christie's, en 2001, por 65.000 euros, siendo comprado por el cofundador de la cadena de restaurantes 'Planet Hollywood' Robert Earl; y en 2020 volvió a pujarse por él, pero por medio millón de dólares. De la década de los sesenta destacan otras películas interpretadas por Andress como 'El ídolo de Acapulco' (1963), junto a Elvis Presley y dirigida por Richard Thorpe; 'La diosa de fuego', en el papel de una reina inmortal en un mundo perdido (1965); o su participación en la cinta coral '¿Qué tal, Pussycat?' con Woody Allen, Peter O'Toole o Romy Schneider.Además, como mito erótico protagonizaría más de una portada de la revista Play Boy y acapararía titulares de la prensa rosa, siempre con su especial mirada felina.

Madre a los 40 años