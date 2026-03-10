  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Universal Pictures prepara la película biográfica de Bon Jovi: lo que se sabe del filme

El nuevo biopic, que aún no tiene título oficial, narrará la química entre el rock duro y las melodías pop que catapultó a éxitos como Livin' on a Prayer y el icónico álbum Slippery When Wet

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 14:40
Universal Pictures prepara la película biográfica de Bon Jovi: lo que se sabe del filme

Tras el éxito de su documental de 40 aniversario, Bon Jovi tendrá su propia película de cine.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Universal Pictures está preparando una película biográfica sobre los años de formación de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, según informó este martes Deadline.

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del líder de la banda, Jon Bon Jovi para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.

Carín León y Bon Jovi se unen en nueva canción, ¿cuándo saldrá?

Esta es la primera película de la banda de éxitos como 'Livin' on a Prayer', aunque su trayectoria ha sido documentada a través de diversas producciones como 'Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi', el documental que conmemoraba su 40 aniversario.

Instagram

El origen de la banda se remonta a 1984 en Sayreville, Nueva Jersey, cuando Jon Bon Jovi logró que 'Runaway' se convirtiera en un éxito de la radio.

Def Leppard recibe su estrella en Hollywood junto a Jon Bon Jovi

Compuesta por su amigo de la infancia David Bryan en los teclados, el experimentado baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, la banda forjó la química entre el rock duro y las melodías pop que los catapultó al estrellato mundial con el álbum 'Slippery When Wet' en 1986.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias