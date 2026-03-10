Universal Pictures prepara la película biográfica de Bon Jovi: lo que se sabe del filme

Los Ángeles, Estados Unidos.- Universal Pictures está preparando una película biográfica sobre los años de formación de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, según informó este martes Deadline.

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del líder de la banda, Jon Bon Jovi para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.