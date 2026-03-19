Ultimate Beer Pong Tournament llega a Tegucigalpa con competencia, premios y fiesta

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña se prepara para recibir el Ultimate Beer Pong Tournament, considerado uno de los torneos más grandes de esta dinámica competencia, que promete reunir a decenas de participantes en un ambiente lleno de energía.
El evento se desarrollará el sábado 28 de marzo a partir de las 3:00 de la tarde en The Pub, donde parejas competirán en una fase de grupos que incorpora cerveza como parte esencial de la experiencia.
La inscripción tiene un costo de 1,000 lempiras por pareja, de los cuales 300 lempiras serán consumibles, permitiendo a los participantes disfrutar desde el inicio del torneo.
En cuanto a los incentivos, la organización ha dispuesto premios para distintas categorías. El primer lugar recibirá 10,000 lempiras en efectivo, además se reconocerá a la mejor barra y al equipo con el uniforme más creativo.
Los organizadores informaron que todos los equipos interesados deberán completar su inscripción antes del día del evento para garantizar su cupo en la competencia.
Como parte del cierre, se realizará un after party abierto a los asistentes, que busca consolidar la experiencia como una de las más destacadas de la vida nocturna capitalina.
Para más información o inscripciones, los interesados pueden comunicarse mediante el Instagram de The Pub o al número telefónico: +504 9777-2265.
El Ultimate Beer Pong Tournament invita a los aficionados a sumarse a esta propuesta que combina competencia, entretenimiento y convivencia en un mismo espacio.