Ultimate Beer Pong Tournament llega a Tegucigalpa con competencia, premios y fiesta

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña se prepara para recibir el Ultimate Beer Pong Tournament, considerado uno de los torneos más grandes de esta dinámica competencia, que promete reunir a decenas de participantes en un ambiente lleno de energía.

El evento se desarrollará el sábado 28 de marzo a partir de las 3:00 de la tarde en The Pub, donde parejas competirán en una fase de grupos que incorpora cerveza como parte esencial de la experiencia.

La inscripción tiene un costo de 1,000 lempiras por pareja, de los cuales 300 lempiras serán consumibles, permitiendo a los participantes disfrutar desde el inicio del torneo.

En cuanto a los incentivos, la organización ha dispuesto premios para distintas categorías. El primer lugar recibirá 10,000 lempiras en efectivo, además se reconocerá a la mejor barra y al equipo con el uniforme más creativo.