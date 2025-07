Tras incendio, Tomorrowland trabaja contrarreloj para abrir sus puertas

En ese caso, el escenario Gathering Stage situado en el DreamVille albergará a los artistas que tenían previsto actuar el viernes en el escenario principal quemado y el público que esté en ese área no podrá acceder al recinto del festival.

En el caso de que no sea posible abrir con la capacidad máxima de visitantes, la zona de acampada, llamada DreamVille, para festivaleros y el recinto del festival funcionarán como dos áreas separadas el viernes para garantizar la seguridad de los asistentes.

Tomorrowland se celebra anualmente en Boom, en múltiples escenarios con decoraciones que simulan un mundo de magia y fantasía, y recibe a más de 400.000 personas en cada una de sus ediciones.

Cada año, todas sus entradas se agotan antes incluso de anunciar el cartel, con precios que van desde 310 euros hasta 535, y eso sin contar el camping ni el avión.

Creado en 2005 por los hermanos Beers, quienes aún son los únicos dueños de su proyecto a través de su empresa We Are One World, Tomorrowland creó el concepto de festival como una "experiencia total" con la máxima comodidad.

En 2017 sucedió un suceso similar al de este miércoles cuando se incendió el escenario principal de Tomorrowland en Barcelona y tuvieron que ser evacuadas más de 20.000 personas.