Tim Burton considera que Mars Attacks “se vuelve realidad” tras la victoria de Trump

Burton, director de incontables éxitos definidos por su escenografía gótica y sus excéntricos personajes, explicó cómo precisamente Trump apareció en un sueño suyo reciente. “Estaba cenando en la casa de Trump, que no era Mar-a-Lago, vivía en un suburbio (..) Y me cortó el pelo”, explicó.

Sobre su imaginario, Burton relató que de niño no leía mucho, pero veía películas de monstruos, con las que se sentía identificado: “Los monstruos eran los personajes más sensibles y juiciosos, en cambio los humanos eran personajes con una sola dimensión y que intentaban matar a algo que no podían entender. Yo me identificaba con estos personajes (los monstruos), la gente me decía que era raro”.

Para Burton, sus películas son hiperrealistas para él, “pero para nadie más”, y preguntado por sus hijos dijo que no cree que hayan visto sus obras. “Simplemente no les interesa. Me aprecian, pero creo que es sano que no estén obsesionados conmigo, es lo que los niños tienen que hacer, encontrar su propio camino”.

Y acerca de su edad, aseguró que se siente “como una niña de 13 años. “Es mi edad mental en este momento, sigo yendo para abajo, hasta que sea un bebé, no se”, bromeó en el encuentro, que duró más de una hora, en el que no quiso desvelar su próximo proyecto porque en Hollywood “crees que haces algo hasta que te dicen que no lo haces”.