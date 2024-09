Michael Keaton regresa con fuerza en “Goodrich” y más películas de 2024

1

Por Leah Greenblatt/The New York Times

En la próxima comedia dramática independiente “Goodrich”, el personaje de Michael Keaton, un mercader de arte de Los Ángeles perdido en una crisis de mediana edad tardía, acepta asistir a un taller de respiración para conquistar a una clienta potencial amante del new Age.

El actor, con el rostro convertido en un huracán de esperanza y ansiedad, hace más que encontrar su “vibración más alta”. Se contonea probando algo así como tai chi de estilo libre; abanica contra un enjambre de abejas invisibles y suelta un grito primitivo (más bien un alarido estrangulado). Este es el Keaton que Hallie Meyers-Shyer, la guionista y directora de “Goodrich” imaginó cuando concibió el guión.

“Lo escribí 100 por ciento pensando en él, al grado de que si él hubiera dicho que no, habría enterrado el guión junto conmigo en el patio trasero”, dijo.

La misma sensación de imprevisibilidad, una cierta chispa de osadía, ha llevado al cineasta Tim Burton a elegir a Keaton, de 73 años, para estelarizar cinco películas en casi cuatro décadas, incluyendo, más recientemente, “Beetlejuice Beetlejuice”.

“Cuando miras a Michael en ‘Beetlejuice’ o incluso en ‘Batman’, tiene ese tipo de mirada en sus ojos”, dijo Burton. “Por eso quería que fuera Batman, porque simplemente lo miras y dices, ‘Este es un tipo que se disfrazaría de murciélago’.

“Hay algo detrás de los ojos que es muy inteligente, divertido y peligroso y medio loco”, añadió Burton.

El Keaton que se instaló en un privado en la recepción de un hotel en Manhattan una mañana de agosto no lucía mucho como un maníaco. El actor hablaba con una voz tan aterciopelada que a veces se batallaba para escucharlo cuando la máquina de capuccino era accionada.

Pero esas cejas biseladas y la sonrisa de gato de Cheshire estaban prácticamente intactas, al igual que la energía cinética de su papel revelación en la comedia de Ron Howard de 1982 “Servicio de Noche”.

La actuación de Keaton en “Birdman”, la brillante fantasía de Alejandro González Iñárritu del 2014, le valió su primera nominación como Mejor Actor en los Premios de la Academia. La película se llevó a casa cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Película.

Esa actuación, que requirió que la estrella de dos películas de Batman interpretara a un actor fracasado que alguna vez había sido un superhéroe, fue ampliamente promocionada como un regreso después de varios años escasos en Hollywood. Keaton comprende la narrativa, aún si no coincide del todo con ella.

“Mira, hubo un periodo en el que era una combinación de tener cero interés, no aparecí en nada bueno, no fui bueno”, dijo. “Nadie estaba tocando a mi puerta. El único crédito que me adjudico es que nunca me desesperé. Nunca te desesperes”.

13

Cuando el éxito llegó a Keaton a principios de la década de 1980, compró un rancho cerca de Big Timber, Montana, donde aún vive gran parte del año. Y aunque su matrimonio con la actriz Caroline McWilliams terminó en 1990 (ella murió en el 2010), estar presente como padre prevaleció sobre ciertas consideraciones profesionales. El único hijo de Keaton, Sean Douglas, es compositor y productor musical y tiene dos hijos propios.

14

“Podría haber hecho muchas películas más y ganar mucho más dinero”, dijo Keaton. “Pero tuve un hijo porque quería ser padre. Quiero decir, simplemente lo disfruté”.

15

Ahora está haciendo más de esas películas. Su calendario de estrenos para el 2024 incluye el drama “Knox Goes Away”, disponible vía streaming en Max, que dirige y estelariza como un sicario con una forma de demencia de rápida evolución; “Goodrich”, que se estrena en octubre; y “Beetlejuice Beetlejuice”, la secuela con 35 años de gestación de “Beetlejuice” que lo reúne a él y a Burton, así como a varias de las estrellas de la película original, como Winona Ryder y Catherine O’Hara.

16

La reputación de Keaton como el Hombre de Montana tiende a precederlo ahora en cada perfil que se hace de él, aunque disipó la percepción de que es una especie de lobo solitario en la pradera.

17

“Ahora tengo casi tantos amigos allí como en Nueva York y Los Ángeles y en todo el mundo”, dijo. “Y siempre ha atraído a escritores, excéntricos y pintores”.

18

Burton y Keaton han mantenido un vínculo duradero, aunque poco probable, a lo largo de los años: el príncipe de las tinieblas gótico del cine y el padre pescador con mosca de Estados Unidos.

19

“Michael entra a una habitación y es como un campeón boxeador”, dijo Burton. “Baila dentro del ring sólo un ratito y luego se sale de la carrera”.

20

Keaton lo vio de manera ligeramente diferente.

21

“Soy el máximo en cuanto a querer tenerlo todo; lo admito”, dijo, con los ojos brillantes mientras tomaba una taza de café. “La gente dice: ‘Bueno, no funciona así’. Y yo digo: ‘A mí me ha funcionado bastante bien’”.

22

© 2024 The New York Times Company