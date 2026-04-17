Thalía estrena su disco "Todo suena mejor en cumbia" con versiones de ABBA y Yuri

"La cumbia siempre ha vivido en mí (...) En mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy", expresó Thalía en un comunicado.

Ciudad de México, México.- La cantante mexicana Thalía estrenó este viernes su nuevo álbum 'Todo suena mejor en cumbia', en el que combina colaboraciones con artistas reconocidos, como la mexicana Yuri, y otros emergentes, como el argentino Valen, mientras mantiene la cumbia como elemento central.

"Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar", añadió la artista.

El álbum está compuesto de nueve temas, entre ellos sus lanzamientos recientes 'Ojitos mexicanos' y 'Boomerang'.

El resto de canciones incluye dúos con Valen, la banda mexicana Matisse, Yuri, Grupo Máximo Grado o Los Ángeles Azules.

Además, versiona grandes éxitos como 'Dancing Queen' y 'Cariño mío'.

La artista destacó que la cumbia ha sido un género que le ha aportado mucho en su carrera musical, y que sintió que quería llevar "esa energía a estas canciones, reinterpretarlas y darles una nueva vida (...) porque al final todo suena mejor en cumbia".

Este nuevo proyecto ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Su lanzamiento ocurre a dos semanas de que Thalía sea reconocida el 29 de abril con el Icon Award en la gala Billboard Women in Music por sus más de tres décadas de trayectoria.