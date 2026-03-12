Thalía lanza "Todo suena mejor en cumbia": Su nuevo álbum y el estreno de Boomerang

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante mexicana Thalía sacará el próximo 17 de abril su nuevo álbum "Todo suena mejor en cumbia", cuyo primer sencillo, Boomerang, ya puede escucharse hoy.

Con este nuevo proyecto, que estará disponible en todas las plataformas digitales, Thalía reafirma su amor por este género, en el que ya había incursionado con temas como 'Ojitos mexicanos' o 'Dancing Queen', que estrenó en la reciente ceremonia de Premio Lo Nuestro, y su colaboración con Los Ángeles Azules 'Yo me lo busqué'.

Según un comunicado, 'Boomerang' construye una narrativa sobre esos amores que dejan una marca imposible de ignorar. La canción retrata ese vínculo que, incluso después de la distancia o el intento de seguir adelante, permanece presente de alguna forma.