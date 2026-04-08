  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Sting reinventa Desert Rose: Así suena su nuevo EP de remixes electrónicos

El legendario músico británico Sting revitaliza uno de sus mayores éxitos con el lanzamiento de Desert Rose Reimagined

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 09:34
Sting reinventa Desert Rose: Así suena su nuevo EP de remixes electrónicos

A través de tres nuevos remixes y mezclas extendidas, el exlíder de The Police se sumerge en la electrónica contemporánea, fusionando sonidos étnicos y ritmos de vanguardia para conquistar de nuevo las pistas de baile.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- El artista británico Sting ha publicado este miércoles el EP 'Desert Rose Reimagined', en el que incluye tres remixes nuevos y mezclas extendidas de su icónico tema 'Desert Rose', del álbum 'Brand New Day' (1999).

El músico inglés, de 74 años, ha contado para este trabajo reinterpretativo de uno de sus grandes éxitos con colegas de la talla de Bedouin, Zakes Bantwini y Darque.

Como su título indica, el nuevo EP de Sting reinventa 'Desert Rose' para transformar su original estilo pop en versiones más cercanas a la electrónica, el house o el chill, con una producción que añade asimismo sonidos étnicos.

Instagram

El remix del dúo Bedouin -Tamer Malki y Rami Abousabe- bebe, según explica la web de Sting, del "espíritu cinematográfico" del tema original, pero lo eleva a un nuevo paisaje sonoro con ritmos de deep house que acentúan su nuevo sabor norteafricano.

El productor sudafricano Zakes Bantwini, ganador de un Grammy, aporta por su parte "alquimia rítmica" a su versión de 'Desert Rose', tras destacar durante años como un pionero del Afro-house con éxitos como el multiplatino 'Osama'.

El también sudafricano Darque, productor y DJ, ahonda en la línea de su compatriota para revitalizar con su "distintiva visión" el Afro-house en este remix, lo que acerca más la canción de Sting a la electrónica del continente y la sitúa a la altura de himnos de Darque como 'Areyeng' o 'Emaweni'.

El exfundador de 'The Police' creó 'Desert Rose' junto al compositor argelino Cheb Raba (nombre artístico de Rabah Zarradine), mientras que la voz la puso el cantante de raï Cheb Mami para combinar influencias árabes, folk argelino y sonidos occidentales.

El tema alcanzó el Top 50 del Billboard Hot 100 y entró en el Top 10 en listas de todo el mundo. Formó parte del sexto álbum en solitario de Sting, 'Brand New Day', que fue triple platino y ganó premios Grammy en las categorías de Mejor Álbum Pop y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias