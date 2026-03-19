Internan a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, en un hospital de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina.- Un malestar físico de Stevie Young, el guitarrista rítmico de AC/DC, obligó a su internación de urgencia este jueves en el Hospital Mater Dei de Buenos Aires.

La noticia llegó apenas cuatro días antes del primero de los tres conciertos que la legendaria banda australiana tiene programados en el estadio Monumental del club River Plate, con entradas agotadas para las noches del 23, 27 y 31 de marzo.

Según el comunicado difundido por DF Entertainment, la empresa productora de los shows, el guitarrista "no se sentía bien" al arribar a la capital argentina.

Un portavoz de la banda confirmó a la agencia Reuters que Young fue admitido en un centro de salud local "por un exceso de precaución", donde le realizan "una batería completa de pruebas".

Desde la productora DF Entertainment se publicó un comunicado en sus redes sociales para tranquilizar a los miles de fanáticos que adquirieron entradas para ver al grupo en River Plate.