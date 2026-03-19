Internan a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, en un hospital de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina.- Un malestar físico de Stevie Young, el guitarrista rítmico de AC/DC, obligó a su internación de urgencia este jueves en el Hospital Mater Dei de Buenos Aires.
La noticia llegó apenas cuatro días antes del primero de los tres conciertos que la legendaria banda australiana tiene programados en el estadio Monumental del club River Plate, con entradas agotadas para las noches del 23, 27 y 31 de marzo.
Según el comunicado difundido por DF Entertainment, la empresa productora de los shows, el guitarrista "no se sentía bien" al arribar a la capital argentina.
Un portavoz de la banda confirmó a la agencia Reuters que Young fue admitido en un centro de salud local "por un exceso de precaución", donde le realizan "una batería completa de pruebas".
Desde la productora DF Entertainment se publicó un comunicado en sus redes sociales para tranquilizar a los miles de fanáticos que adquirieron entradas para ver al grupo en River Plate.
El conjunto de rock llegó a Buenos Aires el miércoles por la tarde, proveniente de Chile, donde ofreció un recital ante miles de fanáticos como parte del mismo tour.
El traslado entre países y el ritmo propio de una gira de grandes proporciones suelen desgastar físicamente a los músicos, aunque las causas puntuales del episodio permanecen sin revelar hasta el cierre de esta edición.
Young tiene 69 años y nació en Glasgow, Escocia. Forma parte de AC/DC desde 2014, cuando entró en reemplazo de su tío Malcolm Young, quien se retiró por demencia y murió en 2017.
El músico ya había compartido escenario con la banda en etapas anteriores, cubriendo ausencias puntuales de Malcolm. Con el tiempo, esa suplencia se convirtió en titularidad permanente.
Desde entonces, participó tanto en grabaciones como en las giras internacionales junto a AC/DC, convirtiéndose en un elemento estable del sonido actual del grupo.
La gira Power Up, bajo la que se enmarcan estos conciertos, recorrió Europa, Estados Unidos, Australia, Brasil y Chile antes de aterrizar en Argentina.
Esta será la primera visita del grupo al país después de 16 años de ausencia. La última vez que AC/DC pisó suelo argentino fue en 2009, con tres noches en River que quedaron inmortalizadas en el álbum en vivo Live at River Plate, publicado en 2012.
El regreso, en consecuencia, cargaba ya con un peso simbólico considerable antes de que la hospitalización de Young añadiera otra capa de tensión a la previa.
Por ahora, los organizadores mantienen sin cambios el calendario. La situación de salud del guitarrista seguirá siendo monitoreada en las próximas horas, a la espera de los resultados de los estudios en curso.