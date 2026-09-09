¿Regresan las Spice Girls? El misterioso video que desata los rumores

Londres, Inglaterra.- El grupo femenino de pop británico Spice Girls avivó los rumores de un posible regreso a los escenarios o de un lanzamiento de nueva música con un misterioso vídeo en redes sociales que ha tomado por sorpresa a sus seguidores. Los perfiles oficiales del grupo originalmente compuesto por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham publicaron esta tarde un breve clip acompañado de un mensaje que anticipaba un anuncio para este jueves 10 de septiembre a las 14:00 hora británica (13:00 GMT), acompañado de su mítica canción Wannabe (1996) de fondo.

El vídeo también referencia a este tema, pues está filmado en las escaleras del mismo hotel en el que se grabó en su día el videoclip de Wannabe.



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En ellas, aparece tirado un periódico, que al ampliarse dice: "¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?". Inmediatamente, los seguidores de la girlband han comenzado a mirar con lupa cada uno de los detalles del mensaje y han empezado a elucubrar teorías sobre una posible gira de regreso, un nuevo álbum o una edición de aniversario -al cumplirse 30 años del lanzamiento de Wannabe este 2026-. El periódico que referencian es The Stage, el mismo medio en el que se publicó inicialmente en 1994 el anuncio de búsqueda de una nueva girlband que dio lugar a las Spice Girls y, además de la citada fecha y hora del jueves, indican que para lo que se revelará mañana "no se necesita partitura, pero sí un reproductor de vinilo o de CD". Otros usuarios también se han percatado de que al término del críptico mensaje aparece lo que parece ser un número de teléfono, pero al desglosarlo, la primera parte ("1009") podría indicar la fecha de este jueves, mientras que los restantes: 061126, podrían referirse al próximo 6 de noviembre.