Una fuente cercana a la pareja, según publicó la revista Quien, confesó que Sofía sabía que su ex no se separaría de su perrita, por lo que ella dejó que él la tuviera.

Incluso, la actriz colombiana confesó: “Ella me odia. Se suponía que era para mí. Se suponía que era mi perra. Llegó a la casa y no sé, pensó que era para Joe y eso es todo lo que quiere hacer”.

Asimismo, confesó que la perrita que reciente cumplió 10 años tiene una “obsesión” con Manganiello. “Es horrible, ella me odia. Ella es súper mala conmigo. ¡Ella me muerde! Ella no es tan linda en persona”.