Tegucigalpa, Honduras.- Los exalumnos de la generación 2006 se reencontraron para conmemorar dos décadas de graduación, recordar sus años estudiantiles y renovar los vínculos con la institución que marcó su formación académica y personal. En un ambiente de fraternidad y recuerdos, los integrantes de la Promoción 77 del Instituto Salesiano San Miguel celebraron el sábado 21 de noviembre sus 20 años de graduación, con un encuentro que reunió a compañeros de las tres secciones de la generación 2006. La jornada comenzó con una Eucaristía en el Templo de la Juventud San Juan Bosco, presidida por el padre Rodolfo Guzmán, conocido como padre Fito.

Durante la celebración, los exalumnos dieron gracias a Dios por sus vidas, sus familias y las experiencias compartidas durante estas dos décadas. Asimismo, recibieron el pin oficial de exalumnos salesianos, como símbolo de identidad y pertenencia a la comunidad salesiana. Posteriormente, la celebración continuó con una recepción en la terraza del Hotel Plaza Juan Carlos. En ese espacio, los asistentes compartieron anécdotas y recuerdos de sus años escolares, además de reencontrarse con compañeros con quienes mantienen vínculos de amistad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como parte de las actividades conmemorativas, la Promoción 77 dejará una placa en la institución para recordar sus 20 años de graduación. También realizará una donación destinada al mejoramiento de las graderías del estadio de fútbol del colegio, con el propósito de contribuir a las instalaciones que utilizan las nuevas generaciones de estudiantes.

El encuentro representó una oportunidad para que los exalumnos recordaran su etapa escolar, reconocieran la formación recibida y reafirmaran los vínculos construidos durante su paso por el Instituto Salesiano San Miguel.