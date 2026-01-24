Mey Hung, una gestora natural que impulsa el empoderamiento femenino

Tegucigalpa, Honduras.- Lidera una agenda corporativa que va más allá de la gestión de políticas públicas de facilitación del comercio para Centroamérica, una que se extiende a la responsabilidad social y al empoderamiento de la mujer. La hondureña Mey Lang Hung Murillo no es solo la gerente de Asuntos Corporativos de Walmart para Guatemala y Honduras, es una gestora natural de redes de personas, que se identifica con las causas sociales, como ella misma se define. Con una sólida trayectoria de liderazgo que trasciende fronteras, Mey es un ejemplo de disciplina y resiliencia, que la han llevado a impulsar proyectos exitosos en Walmart, con una visión enfocada en Responsabilidad Social Empresarial, inclusión y diversidad, sostenibilidad, desarrollo de las Pymes y gobernabilidad, entre otros.

"Nosotros creemos y practicamos el valor compartido, velamos por el bienestar de las comunidades, y hemos acelerado el paso con acciones contundentes en cuatro pilares estratégicos: Cambio Climático, Naturaleza, Desechos y Comunidad", dijo Mey en una entrevista a OPSA. El pilar de comunidad en esa visión es inherente a Mey, quien desde muy joven se ha identificado con diversas causas sociales, siendo voluntaria para varias organizaciones benéficas y empresariales.

Trayectoria profesional

Y qué decir de la conformación de equipos que aporten a las metas en común de la compañía. “Con la diversidad de habilidades se pueden desarrollar redes poderosas de personas, logrando así que los talentos y las capacidades de unos fluyan hacia otros, esta suma de talentos es lo que hace equipos más robustos y dinámicos”, dijo en una ocasión. Quienes conocen a esta profesional hondureña reconocen en ella su liderazgo, disciplina, trabajo en equipo, adaptabilidad, capacidad de resiliencia y un don de gente que la convierte en una líder cercana a su equipo y a todos quienes le conocen. “Gracias a varios programas de Liderazgo he aprendido a adaptarme a las cosas que no podemos cambiar, a ser tolerante con la opinión de las demás personas, así como tener una alta flexibilidad y capacidad para actuar con prontitud”, indicó Mey Hung en una entrevista.

En su formación profesional se destacan un MBA en Administración de Empresas Internacionales de Schiller International University, Florida, Estados Unidos, un pregrado en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Católica de Honduras Ha sido entre otros cargos, presidenta de la Cámara de Comercio Hondureño Americana (AmCham), vicepresidenta del consejo directivo de la AACCLA, directora del Banco de Alimentos de Honduras, Coordinadora de la Asociación Sueco-BID en Honduras e integrante del consejo asesor de Plan International Honduras.

Empoderamiento de la mujer

Desde Walmart promueve constantemente la formación de jóvenes líderes en especial a las mujeres, “para que se involucren más en las comunidades, que colaboren con sus talentos e incrementen sus conocimientos”. Afirma que ahora hay más oportunidades para las mujeres, “en la medida que nosotras como mujeres promovamos que existan más mujeres participando, que existan programas como lo hace Visión Mundial, Voces Vitales y otras instituciones que empoderan y apoyan los temas de género y motivan a estas posiciones de liderazgo”. Según Mey Hung, la principal barrera de una mujer es ella misma. “Es importante ser auténticas, genuinas”, dijo. “Muchas mujeres me han apoyado en mi vida, confiando en mí y en mi potencial, es por eso que yo ahora en lo que puedo hago lo mismo para otras. ¡Hay que confiar en uno mismo!”, manifestó.

Al interior de su familia