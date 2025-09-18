La nueva cara de Holiday Inn Express Tegucigalpa: modernidad, confort y funcionalidad

Tegucigalpa, Honduras.- Renovación integral, innovación, carácter funcional y filosofía de servicio. Holiday Inn Express Tegucigalpa se ha embarcado en su nuevo cambio de ciclo y nueva piel. El selecto alojamiento, que mira a su pasado y presume de él, comenzó este jueves un ciclo de modernización tras una reforma de 24 meses en la que se han invertido más de dos millones de dólares. Si bien su propuesta honra sus orígenes, también —bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0 de la marca Holiday Inn Express— reafirma su compromiso con la calidad, la tradición, la sostenibilidad y el bienestar de sus huéspedes.

Pero no se trata de un simple cambio de imagen estético de infraestructura, "es también una reafirmación de nuestra filosofía de servicio. Queremos que cada persona que cruce nuestras puertas encuentre un lugar ideal para descansar, trabajar y sentirse verdaderamente bienvenido”, dijo Manuel Antonio Morales, Director de Operaciones para Agrisal Hoteles, durante el evento inaugural. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Su fórmula, de hecho, consiste en una serie de lineamientos estéticos y funcionales para las habitaciones y áreas comunes, que ofrecen un espacio dinámico, fácil de usar y personalizable por el huésped, con una decoración de alta calidad y comodidades pensadas para sus necesidades. Por su parte, Laura Araujo, Gerente de Holiday Inn Express, destacó el orgullo de liderar un equipo que, con pasión y dedicación, hace posible que cada huésped viva una experiencia inolvidable. “Quiero agradecer de manera especial a Agrisal y a IHG por el respaldo y la confianza depositada en este proyecto, así como a cada colaborador que con esfuerzo y compromiso contribuyó a que hoy estemos aquí”.

Transformación integral

La intervención fue integral, abarcando todas sus áreas comunes y las estancias privadas. El lobby fue rediseñado con un concepto abierto, moderno y acogedor, que incorpora áreas de trabajo compartido y zonas de descanso, brindando un espacio versátil tanto para huéspedes como para visitantes.

Las habitaciones han sido completamente renovadas, con espacios modernos, televisores inteligentes, escritorios ergonómicos, piso vinílico y baños de diseño contemporáneo, pensadas para ofrecer mayor comodidad y funcionalidad. Además, se han incorporado nuevas habitaciones tipo suite, equipadas con zona de cocina completa y todos sus accesorios, pensadas para quienes buscan un mayor confort durante su estancia. Las áreas públicas también han sido modernizadas, con iluminación LED eficiente, mobiliario ergonómico y mayor conectividad a través de tomas de corriente y puertos USB. El desayuno Express Start® ha sido mejorado, ofreciendo más variedad, un servicio más ágil y un ambiente cómodo para que los huéspedes comiencen el día de manera agradable.

Asimismo, se han remodelado tres salones de eventos, ahora versátiles y modernos, con capacidad para hasta 100 personas, y se ha renovado el gimnasio, que cuenta con máquinas de última generación para el bienestar de los huéspedes.

Referente