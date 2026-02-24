La Embajada de Japón conmemora el natalicio del emperador Naruhito en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En una solemne recepción de corte tradicional, la Embajada de Japón en Honduras conmemoró el sexagésimo sexto natalicio de su majestad el emperador Naruhito.

Los acordes de ambos himnos nacionales abrieron la velada en un hotel capitalino, donde el embajador Nakai Kazuhiro recibió a autoridades gubernamentales, el cuerpo diplomático y la comunidad japonesa residente en el país.