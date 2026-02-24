  1. Inicio
  2. · Entretenimiento
  3. · Sociales

La Embajada de Japón conmemora el natalicio del emperador Naruhito en Honduras

En un tra­di­cio­nal acto, la Emba­jada de Japón en Hon­du­ras cele­bró el sexa­gé­simo sexto nata­li­cio de su empe­ra­dor

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 10:57
La Embajada de Japón conmemora el natalicio del emperador Naruhito en Honduras

Con la entonación de los himnos nacionales y un brindis en honor a Su Majestad, la Embajada de Japón en Honduras celebró el natalicio del emperador Naruhito en una recepción que congregó a lo más representativo de la vida institucional y diplomática hondureña.

 Foto: Emilio Flores

Tegucigalpa, Honduras.- En una solemne recepción de corte tradicional, la Embajada de Japón en Honduras conmemoró el sexagésimo sexto natalicio de su majestad el emperador Naruhito.

Los acordes de ambos himnos nacionales abrieron la velada en un hotel capitalino, donde el embajador Nakai Kazuhiro recibió a autoridades gubernamentales, el cuerpo diplomático y la comunidad japonesa residente en el país.

La velada culminó con el Kagami Biraki, una ceremonia tradicional japonesa en la que se abre un barril de sake como símbolo de buena fortuna y prosperidad, ritual que rubricó con distinción una noche de reencuentro entre dos pueblos unidos por décadas de amistad.

La velada culminó con el Kagami Biraki, una ceremonia tradicional japonesa en la que se abre un barril de sake como símbolo de buena fortuna y prosperidad, ritual que rubricó con distinción una noche de reencuentro entre dos pueblos unidos por décadas de amistad.

 (Foto: Emilio Flores)

"Muy complacido de celebrar los 66 años del emperador con tantos amigos hondureños", expresó el diplomático, quien destacó la presencia de las designadas presidenciales María Antonieta Mejía y Diana Herrera, así como representantes del sector empresarial.


La noche también fue ocasión para celebrar las relaciones bilaterales entre Honduras y Japón, nación con la que se mantienen proyectos de cooperación orientados al fortalecimiento institucional del país.

La Embajada de Japón conmemora el natalicio del emperador Naruhito en Honduras
(Foto: Emilio Flores)

Su majestad el emperador Naruhito, nacido el 23 de febrero de 1960, es el centésimo vigésimo sexto soberano en ocupar el Trono del Crisantemo, cargo que ejerce desde el 1 de mayo de 2019 tras la abdicación del emperador emérito Akihito. La Constitución japonesa lo define como símbolo del Estado y del pueblo de Japón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias