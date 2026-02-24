La Embajada de Japón conmemora el natalicio del emperador Naruhito en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En una solemne recepción de corte tradicional, la Embajada de Japón en Honduras conmemoró el sexagésimo sexto natalicio de su majestad el emperador Naruhito.
Los acordes de ambos himnos nacionales abrieron la velada en un hotel capitalino, donde el embajador Nakai Kazuhiro recibió a autoridades gubernamentales, el cuerpo diplomático y la comunidad japonesa residente en el país.
"Muy complacido de celebrar los 66 años del emperador con tantos amigos hondureños", expresó el diplomático, quien destacó la presencia de las designadas presidenciales María Antonieta Mejía y Diana Herrera, así como representantes del sector empresarial.
La noche también fue ocasión para celebrar las relaciones bilaterales entre Honduras y Japón, nación con la que se mantienen proyectos de cooperación orientados al fortalecimiento institucional del país.
Su majestad el emperador Naruhito, nacido el 23 de febrero de 1960, es el centésimo vigésimo sexto soberano en ocupar el Trono del Crisantemo, cargo que ejerce desde el 1 de mayo de 2019 tras la abdicación del emperador emérito Akihito. La Constitución japonesa lo define como símbolo del Estado y del pueblo de Japón.