Embajada de México en Honduras celebra 215 años de Independencia

La Embajada de México en Honduras celebró con solemnidad y júbilo el 215º aniversario del inicio del movimiento de Independencia, fecha emblemática para el pueblo mexicano.
La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, donde la embajadora de México acreditada en el país, Martha Susana Peón Sánchez, ofreció una elegante recepción a la que asistieron representantes del cuerpo diplomático, funcionarios del gobierno hondureño, miembros de las Fuerzas Armadas, organismos internacionales, empresarios, líderes de la sociedad civil y miembros de la comunidad mexicana residente en Honduras.
El acto protocolario dio inicio con la entonación del Himno Nacional de Honduras, símbolo de respeto y fraternidad hacia el país anfitrión.
Posteriormente, la embajadora Peón Sánchez dirigió un mensaje de bienvenida en el que destacó los profundos lazos de amistad que unen a México y Honduras, así como el compromiso de su gobierno de fortalecer la cooperación y el entendimiento mutuo.
La ceremonia continuó con un momento de gran significado: el agregado militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Pedro Hernández Bernal, escoltó el lábaro patrio e hizo entrega de la bandera mexicana a la embajadora, gesto que selló la solemnidad del acto.
El evento concluyó con la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, proclamado por la embajadora, evocando así la gesta heroica que dio origen a la nación mexicana.
Leticia Castillo y Yadira Navarro.
Santiago Vélez, Charles Salvador Hernández y Mario Galvez.
Roy Valeriano, Ricardo Urquía, Elizabeth Romero.
Jorge Umaña, Colleen A. Hoey, Dafne Villatoro y Simón Bolívar Sánchez.
Juan José Sánchez y Crsitina Calva.
Juan Carlos Satillano e Isabela Zelaya.
Rosa Cruz, José Alvarez y Wilmarie Marchany.
Pascal Médieu y Santiago Vélez.
Simón Bolívar Sánchez, Dora Lucia González Pinilla y Jorge Umaña.
Ana Carolina González, Gyeonghoe Jeong y Alba Nuri Martínez.