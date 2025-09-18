Embajada de México en Honduras celebra 215 años de Independencia

La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, donde la embajadora de México acreditada en el país, Martha Susana Peón Sánchez, ofreció una elegante recepción a la que asistieron representantes del cuerpo diplomático, funcionarios del gobierno hondureño, miembros de las Fuerzas Armadas, organismos internacionales, empresarios, líderes de la sociedad civil y miembros de la comunidad mexicana residente en Honduras.