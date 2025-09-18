  1. Inicio
Embajada de México en Honduras celebra 215 años de Independencia

En Tegucigalpa, la Embajada de México en Honduras celebró el 215 aniversario del inicio de la Independencia mexicana

  • 18 de septiembre de 2025 a las 14:12
La Embajada de México en Honduras celebró con solemnidad y júbilo el 215º aniversario del inicio del movimiento de Independencia, fecha emblemática para el pueblo mexicano.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, donde la embajadora de México acreditada en el país, Martha Susana Peón Sánchez, ofreció una elegante recepción a la que asistieron representantes del cuerpo diplomático, funcionarios del gobierno hondureño, miembros de las Fuerzas Armadas, organismos internacionales, empresarios, líderes de la sociedad civil y miembros de la comunidad mexicana residente en Honduras.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
El acto protocolario dio inicio con la entonación del Himno Nacional de Honduras, símbolo de respeto y fraternidad hacia el país anfitrión.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Posteriormente, la embajadora Peón Sánchez dirigió un mensaje de bienvenida en el que destacó los profundos lazos de amistad que unen a México y Honduras, así como el compromiso de su gobierno de fortalecer la cooperación y el entendimiento mutuo.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
La ceremonia continuó con un momento de gran significado: el agregado militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Pedro Hernández Bernal, escoltó el lábaro patrio e hizo entrega de la bandera mexicana a la embajadora, gesto que selló la solemnidad del acto.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
El evento concluyó con la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, proclamado por la embajadora, evocando así la gesta heroica que dio origen a la nación mexicana.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Leticia Castillo y Yadira Navarro.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Santiago Vélez, Charles Salvador Hernández y Mario Galvez.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Roy Valeriano, Ricardo Urquía, Elizabeth Romero.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Jorge Umaña, Colleen A. Hoey, Dafne Villatoro y Simón Bolívar Sánchez.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Juan José Sánchez y Crsitina Calva.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Juan Carlos Satillano e Isabela Zelaya.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Rosa Cruz, José Alvarez y Wilmarie Marchany.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Pascal Médieu y Santiago Vélez.

Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Simón Bolívar Sánchez, Dora Lucia González Pinilla y Jorge Umaña.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
Ana Carolina González, Gyeonghoe Jeong y Alba Nuri Martínez.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo
