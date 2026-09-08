Expo Imagen 2026 prepara su nueva edición para el sector creativo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Expo Imagen es la principal plataforma profesional de publicidad y mercadeo en Honduras y la única especializada del sector desde 2004.
De carácter bianual, el evento reúne a empresas, agencias, medios, emprendedores y profesionales de la industria creativa en un espacio orientado al networking, la innovación y la generación de negocios.
La edición 2026 se realizará del 24 al 25 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya y contará con más de 50 empresas expositoras y alrededor de 2,000 visitantes profesionales.
Su propuesta integra piso de exhibición, conferencias con expertos nacionales e internacionales y zonas experienciales enfocadas en creatividad, tendencias y tecnología aplicada al marketing y la comunicación.
Este evento de negocios facilita el intercambio comercial para empresas grandes, medianas, así como Pymes y emprendedores que ofrecen productos y servicios en mercadeo, publicidad y comunicaciones.
Las principales categorías de empresas expositoras incluyen artículos promocionales, marketing digital, equipos y suministros de impresión y sublimación, medios de comunicación, equipos para montaje de eventos, señalización para interiores y exteriores, pantallas digitales y afines.
La Expo Imagen se complementa con un novedoso Ciclo de Conferencias durante ambos días, con expertos nacionales e internacionales, entre ellos: Paul Rodríguez, ganador del Effie de Oro y fundador de la agencia Federer, con operación en Centroamérica. y el experto en Neurociencia para Mercadeo, MD y MBA, Daniel Castro.
Además de ser una plataforma ideal para negocios y networking efectivo, Expo Imagen presenta seis zonas de atracción, tales como: la Zona MarketPlace, la Zona Saludable; la Zona de Arte y Tattoo, la Zona de Conferencias, la Zona del Media Kaffee.
Destacando este año, la nueva zona “Distrito Emprendedor” dedicado a emprendedores y Pymes.
Este espacio ha sido especialmente diseñado con una infraestructura moderna y accesible, permitiendo que las empresas emergentes expongan su portafolio de productos y servicios con el mismo impacto y profesionalismo que los grandes líderes de la industria.
Tras celebrar su 20 aniversario en 2024, Expo Imagen reafirma su posicionamiento como el evento referente de la industria publicitaria hondureña y una plataforma estratégica para las marcas en Centroamérica.