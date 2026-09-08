Expo Imagen 2026 prepara su nueva edición para el sector creativo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Expo Imagen es la principal plataforma profesional de publicidad y mercadeo en Honduras y la única especializada del sector desde 2004. De carácter bianual, el evento reúne a empresas, agencias, medios, emprendedores y profesionales de la industria creativa en un espacio orientado al networking, la innovación y la generación de negocios. La edición 2026 se realizará del 24 al 25 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya y contará con más de 50 empresas expositoras y alrededor de 2,000 visitantes profesionales.

Su propuesta integra piso de exhibición, conferencias con expertos nacionales e internacionales y zonas experienciales enfocadas en creatividad, tendencias y tecnología aplicada al marketing y la comunicación. Este evento de negocios facilita el intercambio comercial para empresas grandes, medianas, así como Pymes y emprendedores que ofrecen productos y servicios en mercadeo, publicidad y comunicaciones. Las principales categorías de empresas expositoras incluyen artículos promocionales, marketing digital, equipos y suministros de impresión y sublimación, medios de comunicación, equipos para montaje de eventos, señalización para interiores y exteriores, pantallas digitales y afines.

La Expo Imagen se complementa con un novedoso Ciclo de Conferencias durante ambos días, con expertos nacionales e internacionales, entre ellos: Paul Rodríguez, ganador del Effie de Oro y fundador de la agencia Federer, con operación en Centroamérica. y el experto en Neurociencia para Mercadeo, MD y MBA, Daniel Castro.