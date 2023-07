Snoop Dogg revela el asqueroso animal que tenía como mascota en su apartamento

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El famoso rapero Snoop Dogg reveló que por más de seis meses alimentó y cuidó de una cucaracha que vivía en un apartamento como mascota.

Según comentó el intérprete de “Drop it like is hot” su verdadera intención era eliminar al animal cuando lo encontró una vez que su mudó a ese apartamento.

Sin embargo, el animal se negaba a morir pese a los métodos que utilizó, por lo que prefirieron adoptar al animal hasta que llegó a tener el tamaño de un billete de un dólar.