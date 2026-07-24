Simone Biles vuelve al hospital dos meses después de su emergencia médica

Los Ángeles, Estados Unidos.- Simone Biles volvió a un hospital este jueves, apenas dos meses después de haber revelado que atravesó una situación médica que puso en riesgo su vida. La gimnasta estadounidense, de 29 años, publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro en la que se la ve con bata y gorro de hospital, sentada junto a su esposo, el jugador de la NFL Jonathan Owens.
En el pie de foto, Biles explicó que fue su marido quien la acompañó a realizarse un procedimiento médico justo el día de su cumpleaños. También bromeó sobre el momento en que despertó tras la intervención, mencionando que lo hizo escuchando un tema del artista BossMan Dlow.
El episodio se suma al que la deportista relató en junio, cuando aseguró en redes sociales haber vivido lo que calificó como la experiencia más aterradora de su vida.
En aquella ocasión no dio detalles médicos concretos, aunque agradeció a las personas de su entorno cercano que la visitaron y le enviaron mensajes durante la recuperación. Biles señaló además que Owens, que juega para los Indianapolis Colts, se encontraba entonces en pretemporada con el equipo en Indianápolis.
La pareja, que se conoció en 2020 a través de una aplicación de citas, se comprometió en 2022 y contrajo matrimonio en 2023, primero en una ceremonia civil en Houston y semanas después en una celebración en Cabo San Lucas, México. Recientemente, Biles había compartido también su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York.