Simone Biles vuelve al hospital dos meses después de su emergencia médica

Los Ángeles, Estados Unidos.- Simone Biles volvió a un hospital este jueves, apenas dos meses después de haber revelado que atravesó una situación médica que puso en riesgo su vida. La gimnasta estadounidense, de 29 años, publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro en la que se la ve con bata y gorro de hospital, sentada junto a su esposo, el jugador de la NFL Jonathan Owens.

En el pie de foto, Biles explicó que fue su marido quien la acompañó a realizarse un procedimiento médico justo el día de su cumpleaños. También bromeó sobre el momento en que despertó tras la intervención, mencionando que lo hizo escuchando un tema del artista BossMan Dlow.