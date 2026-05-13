Shakira y Anitta, envueltas en escándalo por supuesto plagio

Tegucigalpa, Honduras.- Untilka y Rebebe, integrantes de un dueto argentino, expusieron a la colombiana Shakira y a la brasileña Anitta a través de sus redes sociales, asegurando que copiaron sus ideas en el tema musical.
“Shakira y Anitta nos copiaron”, fueron las palabras de ambos artistas, quienes también resaltaron que hace cinco meses su dúo fue el primero en sacar el sencillo titulado “Atómica”. Además, los cantantes comentaron que “Choka Choka”, tema musical de Shakira, es muy parecido a su canción.
Las argentinas detectaron inmediatamente la similitud entre las canciones; sin embargo, lo tomó como una coincidencia hasta que sus seguidores comenzaron a comparar los coros y comentar su parecido. En ese momento, ambas comenzaron a hablar al respecto.
"Al inicio pensamos: 'No hay forma de que Anitta y Shakira hayan escuchado nuestro tema y se hayan inspirado o copiado. Debe ser coincidencia, Shakira ni nos conoce'. Luego lo compartimos con nuestros seguidores y muchos creen que pudo haber sido trabajo de sus productores", explicaron.
Las cantantes aclararon que no culpan directamente a Shakira ni a Anitta, ya que consideran que alguien del equipo de composición podría ser el responsable del supuesto plagio.
"Tal vez Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando; incluso la paleta de colores es igual. La única diferencia, siendo honestas, es que nuestro trabajo tiene calidad... pero no dinero", dijeron mientras mostraban una billetera vacía.
También señalaron las artistas no son las únicas autoras de “Choka Choka”, ya que, según Spotify, participaron más de diez artistas en la canción.
Hasta ahora, ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado y tampoco existe una investigación legal que confirme o descarte el supuesto plagio.