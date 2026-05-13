Shakira y Anitta, envueltas en escándalo por supuesto plagio

Tegucigalpa, Honduras.- Untilka y Rebebe, integrantes de un dueto argentino, expusieron a la colombiana Shakira y a la brasileña Anitta a través de sus redes sociales, asegurando que copiaron sus ideas en el tema musical.

“Shakira y Anitta nos copiaron”, fueron las palabras de ambos artistas, quienes también resaltaron que hace cinco meses su dúo fue el primero en sacar el sencillo titulado “Atómica”. Además, los cantantes comentaron que “Choka Choka”, tema musical de Shakira, es muy parecido a su canción.

Las argentinas detectaron inmediatamente la similitud entre las canciones; sin embargo, lo tomó como una coincidencia hasta que sus seguidores comenzaron a comparar los coros y comentar su parecido. En ese momento, ambas comenzaron a hablar al respecto.