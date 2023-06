Selena Gómez regresa al estudio de grabación, ¿se viene nuevo disco o será una película?

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un carrete de cinco fotografías en blanco y negro colgado en Instagram fue suficiente para que los fanáticos de Selena Gómez se entusiasmaran con el próximo proyecto de la cantante y actriz estadounidense. De regreso en el estudio de grabación, la intérprete de Calm Down escribió “No se preocupen. Ya viene. Incluso desde París”, en la descripción del posteo. Dándole forma a nuevas composiciones, sentada y sonriente frente al micrófono, y en compañía de productores, la artista de 30 años está de vuelta. Gómez, quien no publica nuevas canciones en solitario desde hace dos años (su último proyecto musical fue un EP titulado “Revelación”, que incluye su colaboración “Baila conmigo” junto a Rauw Alejandro), ha mantenido a sus seguidores a la expectativa del lanzamiento de nueva música, pero sin datos ni fechas confirmadas.

“Ahora estoy en un estudio (de música) en París, no paro... Estoy grabando una película que es completamente en español. Ni siquiera sé qué decir al respecto, pero ha sido increíble, no puedo esperar a que la vean”, confesó la artista en sus redes sociales.



Tal y como se ha podido comprobar a través de sus publicaciones, la cantante lleva varios días en la capital francesa cumpliendo con varios compromisos profesionales. Primero, presentando una nueva colección de su línea de cosméticos Rare Beauty. Y luego, por el rodaje de una comedia musical junto a Zoe Saldaña, enteramente en español.



En síntesis, Gómez no ha parado de encadenar proyectos de toda índole. Y ya sea que estas imágenes indiquen o no que se aproxima el lanzamiento de su siguiente disco, lo cierto es que sí falta poco para conocer más del proyecto cinematográfico en donde figurará como parte del elenco y que, seguramente, incluirá una que otra pieza interpretada con su voz.