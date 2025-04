Sabrina Carpenter llega a la temporada 8 de Fortnite Festival

Al completar el pase, se habilita una segunda versión del atuendo: un traje amarillo basado en uno de sus looks de la gira.

Los nuevos "Gestos de Baile" incluyen los temas "Taste" y "Please, Please, Please", ambos con coreografías basadas en esas canciones y acompañadas por fragmentos originales de cada tema.

También se incorporan nuevos cosméticos inspirados en la artista como la mochila "Bolso de corazón SC" que tiene una marca de lápiz labial. Está disponible en color rosa y celeste. De igual forma tiene un micrófono exclusivo.