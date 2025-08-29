Sabrina Carpenter con poca ropa y en pole dance: el video de “Tears” desata críticas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sabrina Carpenter, de 26 años, estrenó su videoclip para la canción Tears, incluido en su próximo álbum Man’s Best Friend. En el video, la cantante aparece con medias y ligueros, realizando pole dance y desplazándose en un entorno que simula un accidente automovilístico en medio del bosque.
El lanzamiento llega tras la controversia generada por la portada del disco, que algunos calificaron como sexualizada. Carpenter respondió mostrando referencias de artistas como Donna Summer, ABBA y Dolly Parton, situando su obra dentro de una tradición pop y de exploración estética.
La portada y el videoclip han suscitado tanto críticas como elogios entre sus seguidores y críticos de música.
Letras y mensaje de la canción
Tears incluye versos que aluden a la complejidad de las relaciones y la sexualidad, consolidando el carácter introspectivo y provocador del disco.
La artista combina estas temáticas con imágenes inspiradas en The Rocky Horror Picture Show, buscando un equilibrio entre provocación y narrativa visual.
Man’s Best Friend, séptimo álbum de estudio de Carpenter, se lanzará casi un año después de Short n’ Sweet, proyecto que alcanzó cifras destacadas en streaming y le valió seis nominaciones a los Grammy, obteniendo dos premios: Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista.
El primer sencillo, Manchild, coescrito con Jack Antonoff, se posicionó rápidamente en los primeros puestos de Spotify en EE. UU. y a nivel global. Aquí el video de Tears