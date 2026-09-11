Russell Crowe se confiesa en Venecia: “No cambiaría nada de mi carrera”

Venecia, Italia.- Con solo 6 años, Russell Crowe recibió de sus padres su primera guitarra, despertando su pasión por la música. Sin embargo, solo el cine le convertiría en uno de los hombres más famosos del mundo y le regalaría una carrera de la que no cambiaría "nada", según ha prometido este viernes en el estreno de su documental en el Festival de Venecia.

"No cambiaría nada de la carrera que he tenido porque, incluso en sus momentos más oscuros, fue increíblemente educativa. Me siento totalmente feliz porque a mis 62 años siga teniendo tanta demanda y trabajando tanto como quiero", confesó en una rueda de prensa.

Crowe ha estrenado fuera de concurso en la Mostra veneciana su documental 'What Love Builds', un documental con imágenes de archivo inéditas en el que toma su guitarra para demostrar que la música y el cine son dos pasiones perfectamente compatibles.

El 'Gladiador' del cine, que ha dedicado quince años a montar esta película, explicó que lo que más le gusta de los conciertos es el contacto del público y que eso le ha enseñado a actuar.