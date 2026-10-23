Ricardo Arjona en San Pedro Sula: La setlist de “Lo que el seco no dijo tour”

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de cuatro años de ausencia, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se reencontró con sus seguidores hondureños en un esperado concierto en el estadio Chochi Sosa, de la Villa Olímpica de Tegucigalpa. Ahora se prepara para cantar ante el público sampedrano este sábado 24 de octubre a las 9:00 de la noche en el Estadio Morazán. El cantante promociona su décimo octavo disco de estudio, “Seco”, durante su gira “Lo que el seco no dijo”. En San Pedro Sula interpretará algunos de sus éxitos, después de su última visita en 2022 con el “Blanco y Negro Tour”. Unas horas después del concierto en la capital, el cantante publicó en su perfil de Instagram: "Volvimos. Y estamos felices".

Pero ¿cuáles son las canciones que interpretará el artista en su presentación en el Estadio Morazán? El espectáculo que presenta en su gira incluye un escenario con luces y una escenografía que recorre distintas etapas de la trayectoria del cantante. Y comienza con una introducción instrumental, acompañada por una bailarina, antes de dar paso a la primera canción de la noche: “Gritas”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El tema forma parte de su álbum “Seco”, publicado el 17 de enero de 2025 y compuesto por 12 canciones inéditas. La canción aborda la influencia de las redes sociales y cómo parecen concentrar buena parte de la atención cotidiana.

Una mezcla de ritmos y épocas

La setlist que Arjona incluye en esta gira continúa con “Ella”, de su disco “Blanco y Negro”. Más tarde, “El problema”, una de las canciones de su álbum “Santo Pecado”, publicado en 2002. El repertorio del artista no se detiene y le sigue “Cabaret”, también de su nuevo álbum “Seco”; “El que olvida”, de “Circo Soledad”, lanzado en 2017, y “Acompáñame a estar solo”, de “Adentro” (2005). También aparece en la lista “Apnea”, de “Viaje” (2014), una canción que, según el texto original, está relacionada con las emociones del cantante tras conocer el fallecimiento de su madre. A esta le siguió “Fuiste tú”, de “Independiente” (2012), interpretada originalmente junto a su compatriota Gaby Moreno.

Además, “Si el norte fuera el sur”, del álbum homónimo publicado en 1996; “Lo poco que tengo”, de “Viaje”, y “Despacio que hay prisa”, de su material más reciente, “Seco”. En otro tramo del concierto en el que seguro los sampedranos se encontrarán con un artista cercano, están “Dime que no”, de “Sin daños a terceros”; “Como duele”, de “Quinto Piso”; “Historia de taxi”, de “Historias”.

Incluso, “Te quiero”, de “Independiente”; “Tarde”, de “Sin daños a terceros”; “Todo termina”, de “Seco”; “Desnuda”, también de “Sin daños a terceros”, y “Señora de las cuatro décadas”, de “Historias”. El repertorio podría cerrar con “Mi país”, de “Poquita Ropa”, y “Mujeres”, canción incluida en el disco “Animal nocturno”. Pero, una canción que podría formar parte del espectáculo es “Mujer”, siempre de su disco “Seco”.

El reencuentro de Ricardo Arjona con Honduras

Ricardo Arjona ha publicado 18 álbumes de estudio, además de recopilatorios y dos discos en vivo: “Vivo” y “Metamorfosis”. Inició su carrera musical en la década de 1980 y, a lo largo de su trayectoria, ha vendido millones de copias de sus discos y ha acumulado millones de reproducciones de sus canciones en plataformas de streaming. Nació en 1964 en Jocotenango, Guatemala. Antes de dedicarse a la música, jugó baloncesto profesional en su país. En 1985 grabó “Déjame decir que te amo” con la discográfica PolyGram, antes de publicar “Animal nocturno”. A lo largo de su carrera ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos premios Grammy, Grammy Latino, Billboard de la Música Latina, Lo Nuestro y ASCAP.