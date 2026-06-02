Rey Carlos III concede a Idris Elba el título de caballero británico

Londres, Inglaterra.- El actor británico Idris Elba, conocido por sus papeles en The Wire o Luther, recibió este martes el título de Caballero (Sir, en inglés) de la Orden del Imperio Británico de manos del rey Carlos III, por sus servicios a la juventud y la lucha contra la delincuencia.

Elba, de 53 años, encabezó los nombres de las 68 personas reconocidas en la ceremonia de honores celebrada hoy en el Castillo de Windsor (afueras de Londres).

El reconocimiento al actor se hizo público a finales de 2025, tras incluirlo el rey Carlos III en la denominada lista de honores de Año Nuevo, pero fue este martes cuando el monarca convirtió formalmente a Elba en Sir tras el tradicional espaldarazo.

Elba acudió a la ceremonia en Windsor con un traje negro de chaqueta larga y acompañado de su esposa, Sabrina Dhowre.

El actor fue nombrado caballero por sus servicios a la juventud a través de la Elba Hope Fundation, que el intérprete británico fundó en 2022 con el objetivo de empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.