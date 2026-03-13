Revelan nuevo tráiler de "Malcolm el de en medio" sin uno de los hermanos

Los Ángeles, Estados Unidos.- El esperado regreso de "Malcolm el de en medio" ya empieza a tomar forma. El tráiler recién revelado del revival permite ver cómo han evolucionado los personajes 20 años después del final de la serie original, y deja claro que el espíritu irreverente que convirtió a la producción en un fenómeno televisivo sigue intacto.

La historia retoma la vida de Malcolm, interpretado nuevamente por Frankie Muniz. En el adelanto se le muestra ya como un adulto que intenta llevar una vida relativamente normal, aunque pronto queda claro que mantenerse lejos del caos familiar sigue siendo una misión imposible.

El tráiler también muestra el regreso del inolvidable Hal, interpretado por Bryan Cranston. En apenas unos segundos, el personaje vuelve a demostrar por qué era uno de los favoritos del público: sus reacciones exageradas y situaciones absurdas continúan siendo parte esencial del humor que definió a la serie. El punto de partida de la nueva historia es un evento familiar que obliga a Malcolm a reencontrarse con su pasado. La familia se reúne para celebrar un aniversario importante de Hal y Lois, lo que desencadena una serie de situaciones incómodas, discusiones y momentos caóticos que recuerdan inmediatamente el tono de la comedia original. Otro de los aspectos más celebrados por los fans es el regreso de varios miembros del elenco. Además de Muniz y Cranston, vuelve Jane Kaczmarek como la temida pero entrañable Lois, así como Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes interpretaron a Reese y Francis.

El adelanto también deja ver algunos cambios inevitables. El personaje de Dewey aparece con un nuevo actor, ya que Erik Per Sullivan, quien lo interpretó originalmente, se retiró de la actuación hace varios años. Este detalle marca una de las pocas diferencias visibles respecto a la serie original. Además, el revival introduce nuevos personajes que amplían el universo de la historia. Malcolm ahora tiene su propia familia, lo que abre la puerta a una dinámica generacional distinta y a nuevas situaciones cómicas que el tráiler apenas empieza a insinuar. Aunque el regreso se plantea como un evento especial con pocos episodios, el entusiasmo del público demuestra que "Malcolm el de en medio" sigue siendo una de las comedias más queridas de la televisión. Para muchos fans que crecieron viendo las desventuras de esta peculiar familia, el revival representa una oportunidad para reencontrarse con personajes que marcaron una época... y comprobar que, incluso con los años, la vida sigue siendo igual de injusta y divertida.

¿Cuándo estrena?

El revival se estrenará el 10 de abril de 2026 y todos sus episodios llegarán el mismo día al catálogo de streaming. En América Latina, la producción se podrá ver a través de Disney+.