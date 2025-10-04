Reparto del reboot de Resident Evil: Zach Cherry, Kali Reis y Johnno Wilson confirmados

El proyecto estará protagonizado por Austin Abrams, quien destacó en la película Weapons, también dirigida por Cregger. El guion fue coescrito por Cregger junto a Shay Hatten, conocido por su trabajo en John Wick: Chapter 3 y Chapter 4.

La producción busca alejarse de las adaptaciones anteriores para acercarse al espíritu de los videojuegos originales de Capcom, presentando además personajes completamente nuevos, según The Hollywood Reporter.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sony Pictures ha confirmado la incorporación de Zach Cherry, Kali Reis y Johnno Wilson al reparto del reboot de Resident Evil , dirigido por Zach Cregger.





Aunque los detalles de la trama se mantienen reservados, se han confirmado elementos centrales como un mensajero inadvertido, un paquete misterioso, criaturas mutadas y una conspiración corporativa.

Según fuentes del estudio, Cherry interpretará a un científico en un hospital, mientras que Reis asumirá un papel originalmente escrito para un hombre, un exmilitar. El papel de Wilson aún no ha sido revelado. La filmación comenzará a mediados de octubre en Praga, y Sony Pictures tiene previsto estrenar la película en salas el 18 de septiembre de 2026.

La producción está a cargo de Constantin Film, que cofinancia la película junto a Vertigo Entertainment y PlayStation Productions, con Cregger y Miri Yoon como productores, y Oliver Berben y Victor Hadida como productores ejecutivos. TriStar Pictures supervisa el proyecto bajo la dirección de su presidenta, Nicole Brown.

Cherry recibió una nominación al Emmy por su interpretación de Dylan George en la serie Severance de Apple TV+. Johnno Wilson proviene del mundo de la comedia, con experiencia en la serie Twisted Metal de Peacock y I Love This For You en Showtime, así como en un episodio de Curb Your Enthusiasm.

