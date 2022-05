La razón por la que Alejandra Espinoza no puede tener más hijos

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La lista de ilusiones por cumplir de Alejandra Espinoza continúa más activa que nunca, sin embargo, existe una que todavía no puede hacerse realidad.

Y es que la pregunta del millón que siempre le hacen a la actriz y modelo mexicana es cuándo tendrá a otro bebé o por qué no otro bebé.

Ante las constantes interrogantes, Espinoza decidió ponerle fin a los cuestionamientos con mucha naturalidad.

LEA: “No puedo decir que estoy mejor”: Marc Anthony reaparece tras accidente en Panamá

De acuerdo con la también presentadora de 35 años, la razón por la que no ha vuelto a ser mamá está muy alejada de su apretada agenda de trabajo, así como por falta de deseo de su esposo y mucho menos de su persona.

“Si yo no tengo otro hijo no es porque yo no quiera, es porque no he podido”, expresó.

“Llegó un momento en que yo ya lo acepté. Ya no lloro cuando lo cuento y ya no me siento mal cuando lo expreso. Un hijo es más que suficiente, no tienes que tener 2, 3, 4”, dijo refiriéndose a su pequeño Matteo.