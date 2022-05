“No puedo decir que estoy mejor”: Marc Anthony reaparece tras accidente en Panamá

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Las alarmas se encendieron este jueves tras la cancelación del concierto de Marc Anthony en Panamá.

La causa recayó en un accidente que el intérprete protagonizó al intentar subir las escaleras del escenario.

El golpe provocó que el cantante decidiera no presentarse en el show, por lo que al recibir atención médica en el país centroamericano, fue trasladado de emergencia hacia la ciudad de Miami.

De manera preliminar se conoció que Anthony resultó con lesiones en su espalda.

Fue en las últimas horas que el puertorriqueño salió a sus redes sociales y brindó detalles de lo que pasó y cómo se siente.

“Estoy mejorando, no puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, dijo en un sentido mensaje.

Además, reveló que se encuentra afectado al no poder realizar el espectáculo que tanto esperaban sus seguidores. “No soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso, no tengo reputación de eso”, subrayó.

Marc hizo todo lo que pudo hasta el último momento, pero el dolor en su espalda resultó insoportable.

“No pude. Fui al concierto, ¿para qué volar hasta ahí y luego no hacerlo? De hecho, estaba muy emocionado”, dijo para los que dudaron.

Por ahora el artista de 53 años se encuentra en total reposo, bajo supervisión médica y ansioso por hacer cumplir su concierto en Panamá.

“Regresaré pronto para cumplir mi promesa”, indicó a su público.

Finalmente, externó que el mensaje era dirigido para aquellos que realmente se preocuparon por su estado de salud.

“Por los que se preocuparon por mí, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor”, destacó.

