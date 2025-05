"Él respira, y desde que respira, me cae mal": Fancony arremete sin filtros contra Jorge Cordero

De su vida personal se sabe poco, salvo que es un padre orgulloso. “Siempre quise tener un hijo que me llamara viejo”, confiesa. También revela que tiene una niña que vive en Estados Unidos.

Durante una entrevista con EL HERALDO, el creador de contenido se sinceró y habló de aspectos desconocidos de su vida. Aunque suele robar sonrisas, admitió que hay alguien a quien no soporta.

¿Qué creador de contenido no le agrada? : "Jorge Cordero no me cae nada bien, pero nadita”, respondió sin titubear.