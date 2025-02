Raphy Pina tras acusación de Daddy Yankee: “Tú no estás feliz, trata de hablar con Dios”

1 Miami, Estados Unidos.- Después de haber sido mencionado en una moción que lo señala de haber escondido información a Daddy Yankee junto a Mireddys González, el productor musical Raphy Pina explotó a través de un video en vivo donde le pidió a su amigo hablar con su exesposa para resolver su situación y evitar el circo mediático. 2 La moción presentada por la defensa del exreguetonero menciona que González y su hermana Ayeicha, ocultaron información a la cantante información financiera al artista por órdenes de Pina, que en ese momento era su mánager. 3 “Resulta importante reiterar que contrario a lo indicado por las demandadas González Castellanos bajo juramento, no es correcto que el Sr. Ayala fuera el administrador externo de las entidades. De lo pocos documentos y comunicaciones suplidas que no fueron borrados [...] surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos”, indica el documento.

4 Añade: “De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes junto a las demandadas González Castellanos, quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala en las comunicaciones”.

5 Esta moción llevó a Raphy Pina, que ha tratado de mantener un perfil bajo desde que salió de prisión, a realizar un video en vivo donde le pedía a Daddy Yankee parar esta situación, al mismo tiempo que aseguró que ninguna de las decisiones que se tomaban se hacían con Mireddy, sino que con él directamente. 6 “Es público que yo trabajé de la mano con Daddy Yankee por 9 años, desde el 2015. Al hombre que usted lo aman con locura, al hombre que se ha vestido de blanco a llevar la palabra, a luchar por su temple, por todo lo que ustedes quieran ver. Ese señor, Daddy Yankee nadie, nadie va a poder llevarle la contraria, por lo menos en el mundo público porque es un tipo con un poder”, mencionó. 7 “Yo no vengo a hablar mal de él, no vengo a hablar mal de Mireddys, a los dos los amo con mi vida, estoy agradecido y realmente triste, no porque me incluyeron en algo, no, eso cuando ellos quieran probar eso que radiquen formalmente hacia mi persona, y yo, con las pruebas que yo tengo demostraré que solamente era un trabajo que están haciendo sus abogados publicitario para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie”, afirmó. 8 Pina, que aseguró Daddy Yankee lo estaba viendo desde un perfil falso, le dijo que debía parar y sentarse hablar con Mireddy, con quien estuvo más de 30 años y quienes eran “uña y mugre”.

9 “El detalle que no entienden es que aquí hay un matrimonio, que eso es lo más delicado, aquí hay unos hijos, una familia que está sufriendo por no sentarse a cuadrar. Esto es bien fácil”, aseguró. 10 Añadió: “Él quería que siguiera trabajando su vida cristiana, antes de yo irme preso yo le monté la gira. Lo tengo por escrito. Ese momento él me confirmó que se retiraba de la música porque no quería saber más de Daddy Yankee (...) El negocio era viajar por el mundo, disfrutar lo que él no se ha disfrutado, ni Mireddy, no se han disfrutado la vida. Tienen billetes con cojones, 11 Asimismo sostuvo que a “esa gente nunca los vi peleando, tenían situaciones, pero nada malo. Estaban juntos todo el tiempo. Esto es triste con cojones, es un puto circo por dinero. Un circo acusándose, utilizando herramientas para dañar una persona”. 12 Finalmente, recomendó a Daddy Yankee sentarse a hablar con Dios para arreglar esta situación: “Tú no estás feliz, hermano mío. Trata de hablar con el Dios que la gente entiende que es el Dios, pedir perdón, buscar y sentarte ese martes donde esa relación con los papeles se va a disolver y hablar. Siéntense 5 minutos. Arreglen eso, hablen entre ustedes”.